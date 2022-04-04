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Produkcja zakończona
1 butelka
260 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
4.8
z 5
370
Opinie
97%
poleca ten produkt
ewakras
04/04/2022
Polska
Świetna butelka
Butelka okazała sie u nas strzałem w 10! Dzięki idealnie dopasowanemu smoczkowi, mojego dziecka nie było żadnych problemów z przejściem z piersi na butelkę. Dodatkowo wygodny kształt butelki sprawia, że karmienie jest wygodne zarówno dla rodzica jak i dziecka.
Zalety
+ łatwa w czyszczeniu, + czytelna miarka umożliwiająca precyzyjne odmierzenie płynu, + ładny design, + smoczek z miękką końcówką, który nie zaburza naturalnego odruchu ssania u dziecka, + wysoka jakość produktu, + cena adekwatna do jakości oferowanego produktu,
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural
PaulinaRg
04/04/2022
Polska
Godna polecenia
Butelka łatwa w czyszczeniu, fajny kształt dopasowany do dłoni , lekka i przy okazji śliczna :)
Zalety
Dopasowany do dłoni kształt , latwa w czyszczeniu , lekka
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF070/21 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF070/21 Butelka dla niemowląt Natural
Natka123
01/04/2022
Polska
Butelka Avent
Butelka bardzo dobrze leży w dłoni. Sprawdza się idealnie przy wyjściu z domu, kiedy to trzeba dziecku podać mleko a niekoniecznie jest miejsce do karmienia piersią. Produkt spełnia absolutnie swoje zadanie. Polecam
Zalety
Ergonomiczny smoczek, dobrze leży w dłoni, akceptowana przez dziecko.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF070/24 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.