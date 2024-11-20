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  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia
  • Koi noworodki od pierwszego dnia

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/17

4.9

| (173) Opinie | 100% poleca ten produkt

Koi noworodki od pierwszego dnia

Spokój ducha od samego początku. Smoczek Philips Avent ultra start Nighttime jest dostosowany do ust noworodków i można go bezpiecznie używać do 6 miesiąca życia. Świeci w ciemności, dzięki czemu po zgaszeniu światła łatwo znaleźć komfort i ulgę. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego.*

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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Idealne rozwiązanie, także w ciągu nocy

Koi noworodki od pierwszego dnia

  • Nasadka-świecąca-w-ciemności

  • Nie zawiera bisfenolu A

  • 2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*

  • 0–2 miesiące

Odpowiednie dopasowanie do malutkich ust

Odpowiednie dopasowanie do malutkich ust

Nasz smoczek dla noworodków został specjalnie zaprojektowany, aby pasował do małych ust i twarzy. Lekka konstrukcja bez pierścienia sprawia, że jest to idealny pierwszy smoczek, odpowiedni dla dzieci w wieku do 6 miesięcy. Kształt i rozmiar smoczka ułatwiają dziecku przejście na smoczki Philips Avent ultra air i ultra soft, dzięki czemu jego naturalne potrzeby ssania są zawsze zaspokojone.

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich**

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich**

Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

173

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Zalety

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/01 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Zalety

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Date of Use 2024-10-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

Date of Use 2024-10-19

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Zalety

Trwałość, jakość, kształt.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultra Start SCF075/03 Smoczek

Date of Use 2024-10-19

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).

  2. Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).

  3. Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).

  4. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.

  5. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.