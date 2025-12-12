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  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

Philips Avent PacifierSmoczki ultra soft

SCF093/06

4.9

| (345) Opinie | 99% poleca ten produkt

Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

Najwyższej jakości pielęgnacja wrażliwej skóry dzięki elastycznej osłonce. 9 na 10 rodziców zgadza się: po rozpoczęciu stosowania smoczka ultra soft moje dziecko nie ma podrażnień skóry**. Kojąca ulga jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od tego, kto opiekuje się dzieckiem. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego*.

Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Wyjątkowo mocny smoczek dla rosnących zębów i dziąseł

Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

  • Do skóry wrażliwej

  • Bez bisfenolu A

  • 2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*

  • 18m+ z bardzo twardym smoczkiem

Miękka, elastyczna osłonka zmniejsza podrażnienia**

Miękka, elastyczna osłonka zmniejsza podrażnienia**

Skóra dzieci wymaga szczególnej pielęgnacji. Technologia miękkiej osłonki dopasowuje się do naturalnych krzywizn twarzy dziecka, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstawania śladów na skórze i podrażnień**. Nasza zaokrąglona osłonka minimalizuje nacisk na policzki, zapewniając wyjątkową delikatność.

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Bardzo twardy smoczek dla zdrowego ząbkowania

Bardzo twardy smoczek dla zdrowego ząbkowania

Nasze smoczki zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać naturalne ułożenie języka, co jest ważne dla zdrowego rozwoju mowy w miarę wzrostu dziecka. Są wyjątkowo twarde, aby zapewnić dziecku komfort podczas ząbkowania. Nasza teksturowana silikonowa sutka została zaprojektowana tak, aby naśladować wrażenia dotykowe piersi matki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

345

Opinie

99%

poleca ten produkt

12/12/2025

Polska

Polska

Jeden z lepszych smoczków dla noworodka

Używam smoczków Philips Avent Ultra Air (girl) 0–6 m u mojego maluszka i bardzo się sprawdzają. Są lekkie i przewiewne, a otworki w tarczy pomagają skórze wokół ust oddychać, co dla nas jest dużym plusem — nie ma zaczerwienień ani podrażnień, nawet przy dłuższym używaniu. Mója córeczka łatwo je akceptuje, a ich kształt i miękkość wydają się idealnie dopasowane do tej pierwszej fazy życia. Dwie sztuki w opakowaniu to praktyczne rozwiązanie bo mam zawsze zapas. Moja córka go pokochała i ja również.

Zalety

* jakośc, działanie, mały rozmiar

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek

Date of Use 2024-11-12

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/07 Smoczek

Date of Use 2024-11-12

12/12/2025

Polska

Polska

Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m)

Smoczek Philips Avent Ultra Soft (6–18 m) Używam smoczków Philips Avent Ultra Soft u mojej coreczki ijestem z nich naprawdę zadowolona. W porównaniu z wcześniejszymi modelami, ten jest wyjątkowo miękki i delikatny, co widać od pierwszego przyłożenia. Mója córeczka chętnie po niego sięga i uspokaja się szybciej niż przy innych smoczkach, które mieliśmy wcześniej. Smoczek dobrze trzyma kształt, a materiał jest przyjemny w dotyku i nie podrażnia skóry wokół ust. Lubię, że jest dobrze dopasowany do wieku dziecka ani za duży, ani za mały. Codzienne czyszczenie nie sprawia problemów. Dodatkowo fajnie wygląda więc cieszy oko mamy i malucha.

Zalety

* wygląd, jakość, wykonanie

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Date of Use 2024-11-12

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Date of Use 2024-11-12

08/08/2024

Polska

Polska

Najlepsze smoczki!!

Moje ulubione smoczki przy 3 dzieci miałam okazję przetestować kilkanaście rodzaji, żadne nie podpasowały mi tak jak te, :) kształt jakość najwyższej jakości, przepiękne wzory po święcoce w ciemnośći :)

Zalety

Wygodny, precyzyjny kształt, jakość

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Date of Use 2023-08-08

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra soft SCF091/17 Smoczek

Date of Use 2023-08-08

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).

  2. 87% respondentów stwierdziło, że po rozpoczęciu stosowania smoczka Philips Avent ultra soft ich dziecko nie doświadczyło podrażnień skóry (2023 r., n=201).

  3. Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).

  4. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.

  5. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.