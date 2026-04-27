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Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
Najwyższej jakości pielęgnacja wrażliwej skóry dzięki elastycznej osłonce. 9 na 10 rodziców zgadza się: po rozpoczęciu stosowania smoczka ultra soft moje dziecko nie ma podrażnień skóry**. Kojąca ulga jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od tego, kto opiekuje się dzieckiem. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego*.
Nasadka-świecąca-w-ciemności
Bez bisfenolu A
2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*
0–6 miesięcy
Skóra dzieci wymaga szczególnej pielęgnacji. Technologia miękkiej osłonki dopasowuje się do naturalnych krzywizn twarzy dziecka, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstawania śladów na skórze i podrażnień**. Nasza zaokrąglona osłonka minimalizuje nacisk na policzki, zapewniając wyjątkową delikatność.
Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.
5.0
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Magłosia
27/04/2026
Polska
Bardzo dobre smoczki
Smoczki zaakceptowane przez moje dziecko, kupuję regularnie. Nie odkształcają się, nie odbarwiają po sterylizacji. Łdnie wyglądają. Polecam
Przegląd ten został wykonany dla Pacifier SCF094/05 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-27
Przegląd ten został wykonany dla Pacifier SCF094/05 ultra soft Nighttime
Date of Use 2026-04-27
JRace3
23/03/2026
Česká republika
Svítící pomocník
Dudlík má moc hezký design a velkou výhodou je, že v noci svítí, takže ho v postýlce snadno najdeš a dítě se při hledání tolik nevzbudí. Syn je ale vybíravý a zatím ho nepřijal. Od narození je zvyklý jen na jeden typ a velikost. Škoda, ale třeba mu časem přijde na chuť.
Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční
Date of Use 2026-02-23
Stella135
20/03/2026
Česká republika
Neocenitelný pomocník
Svítící dudlík je naprosto skvělá věc. V noci odpadá složité hledání, mírné světlo naprosto jasně indikuje, kde se dudlík nachází. V balení jsou 2 kusy, což je výhodné pro případ, že dítě třeba na jednom leží a tím pádem jeho světelný efekt je naprosto k ničemu. Tvarově část do pusy dítěte byla přijata bez potíží, k designu nemám výhrady ani já ani syn. Za nás je to tedy skvělý výrobek a oproti jiným není třeba dudlík před použitím "nasvěcovat", ale mírné světlo vydává celou noc sám od sebe. Rozhodně doporučuji a i když doufám, že se dudlíku brzy zbavíme, vlastně mě celkem dost tahle varianta baví.
Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční
Date of Use 2025-02-20
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy)
87% respondentów stwierdziło, że po rozpoczęciu stosowania smoczka Philips Avent ultra soft ich dziecko nie doświadczyło podrażnień skóry (2023 r., n=201)
Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201)
W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania