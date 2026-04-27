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  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry
  • Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

Philips Avent Pacifierultra soft Nighttime

SCF094/04

5

| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

Najwyższej jakości pielęgnacja wrażliwej skóry dzięki elastycznej osłonce. 9 na 10 rodziców zgadza się: po rozpoczęciu stosowania smoczka ultra soft moje dziecko nie ma podrażnień skóry**. Kojąca ulga jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od tego, kto opiekuje się dzieckiem. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego*.

Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Dobra widoczność nawet w ciemności

Wyjątkowo delikatny dla wrażliwej skóry

  • Nasadka-świecąca-w-ciemności

  • Bez bisfenolu A

  • 2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*

  • 6–18 miesięcy

Miękka, elastyczna osłonka zmniejsza podrażnienia**

Miękka, elastyczna osłonka zmniejsza podrażnienia**

Skóra dzieci wymaga szczególnej pielęgnacji. Technologia miękkiej osłonki dopasowuje się do naturalnych krzywizn twarzy dziecka, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powstawania śladów na skórze i podrażnień**. Nasza zaokrąglona osłonka minimalizuje nacisk na policzki, zapewniając wyjątkową delikatność.

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich***

Uwielbiany przez dzieci i zaakceptowany przez 98% z nich***

Nasze teksturowane silikonowe smoczki zostały zaprojektowane tak, aby naśladować dotyk piersi mamy. Gdy zapytaliśmy rodziców, jak reagują na nie ich maluchy, średnio 98% stwierdziło, że ich dzieci akceptują smoczki Philips Avent ultra.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/04/2026

Polska

Polska

Bardzo dobre smoczki

Smoczki zaakceptowane przez moje dziecko, kupuję regularnie. Nie odkształcają się, nie odbarwiają po sterylizacji. Łdnie wyglądają. Polecam

Przegląd ten został wykonany dla Pacifier SCF094/05 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-04-27

Przegląd ten został wykonany dla Pacifier SCF094/05 ultra soft Nighttime

Date of Use 2026-04-27

23/03/2026

Česká republika

Česká republika

Svítící pomocník

Dudlík má moc hezký design a velkou výhodou je, že v noci svítí, takže ho v postýlce snadno najdeš a dítě se při hledání tolik nevzbudí. Syn je ale vybíravý a zatím ho nepřijal. Od narození je zvyklý jen na jeden typ a velikost. Škoda, ale třeba mu časem přijde na chuť.

Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční

Date of Use 2026-02-23

Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/03 ultrasoft noční

Date of Use 2026-02-23

20/03/2026

Česká republika

Česká republika

Neocenitelný pomocník

Svítící dudlík je naprosto skvělá věc. V noci odpadá složité hledání, mírné světlo naprosto jasně indikuje, kde se dudlík nachází. V balení jsou 2 kusy, což je výhodné pro případ, že dítě třeba na jednom leží a tím pádem jeho světelný efekt je naprosto k ničemu. Tvarově část do pusy dítěte byla přijata bez potíží, k designu nemám výhrady ani já ani syn. Za nás je to tedy skvělý výrobek a oproti jiným není třeba dudlík před použitím "nasvěcovat", ale mírné světlo vydává celou noc sám od sebe. Rozhodně doporučuji a i když doufám, že se dudlíku brzy zbavíme, vlastně mě celkem dost tahle varianta baví.

Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční

Date of Use 2025-02-20

Przegląd ten został wykonany dla Dudlík SCF094/01 ultrasoft noční

Date of Use 2025-02-20

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy)

  2. 87% respondentów stwierdziło, że po rozpoczęciu stosowania smoczka Philips Avent ultra soft ich dziecko nie doświadczyło podrażnień skóry (2023 r., n=201)

  3. Test konsumencki przeprowadzony w USA w 2023 r. potwierdził 98% akceptację teksturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201)

  4. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków

  5. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania