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Produkcja zakończona
SCF124/01
Zaspokaja codzienne potrzeby Twojego dziecka
Smoczek Philips Avent Classic + pomoże Twojemu maleństwu uspokoić się o każdej porze dnia. Ten miękki smoczek ortodontyczny został opracowany z myślą o naturalnym rozwoju jamy ustnej i jest dostępny w różnych kolorach.
Niezbędny komfort
0–6 miesięcy
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Dzieci się na nich poznały! Zapytaliśmy mam, jak ich maluchy reagują na smoczki Philips Avent i okazało się, że 9 na 10 niemowląt akceptuje nasze smoczki*.
Nasze miękkie silikonowe smoczki mają symetryczny kształt, który zapewnia prawidłowy rozwój podniebienia, zębów i dziąseł rosnącego dziecka.
Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
Opinie
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Producent Roku 2014
Przetestowano online na grupie 100 mam, Wielka Brytania, 2012 r.