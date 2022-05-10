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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Ten produkt
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Akcesoria do karmienia butelką
Specjalnie zakrzywiona główka i modelowany czubek szczotki pozwalają na dokładne czyszczenie wszystkich butelek z szeroką szyjką, smoczków i produktów do karmienia.
Zakrzywiona główka i modelowany czubek szczotki umożliwiają dokładne czyszczenie wszystkich zakamarków butelek z szeroką szyjką. Profilowany kształt pozwala wyczyścić smoczek od wewnątrz.
Wytrzymałe włosie o dużej gęstości umożliwia dokładne czyszczenie wszystkich butelek, smoczków i innych akcesoriów do karmienia
4.8
z 5
18
Opinie
94%
poleca ten produkt
Moury21
10/05/2022
Česká republika
Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla
Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!
Zalety
Kvalitní, dlouho vydrží!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Peca231
28/10/2021
Česká republika
Dela co ma
Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.
Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Anynysek
27/10/2021
Česká republika
Spokojenost!
Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)
Zalety
kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně
Wady
o ničem nevím
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky