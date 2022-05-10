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  • Łatwe czyszczenie i dbanie o produkty do karmienia dzieci
  • Łatwe czyszczenie i dbanie o produkty do karmienia dzieci
  • Łatwe czyszczenie i dbanie o produkty do karmienia dzieci
  • Łatwe czyszczenie i dbanie o produkty do karmienia dzieci

Philips AventSzczotka do butelki i smoczka

SCF145/06

4.8
| (18) Opinie | 94% poleca ten produkt
Łatwe czyszczenie i dbanie o produkty do karmienia dzieci
Szczotka do czyszczenia butelek Philips Avent ma zakrzywioną główkę i specjalnie uformowany czubek uchwytu, aby umożliwiać skuteczne czyszczenie wszystkich typów butelek, smoczków i akcesoriów do karmienia. Trwałe, gęste włosie bezpiecznie czyści i nie powoduje zarysowań.
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  • Akcesoria do karmienia butelką

Szczotka do butelki z zakrzywioną główką ułatwia czyszczenie

Szczotka do butelki z zakrzywioną główką ułatwia czyszczenie

Specjalnie zakrzywiona główka i modelowany czubek szczotki pozwalają na dokładne czyszczenie wszystkich butelek z szeroką szyjką, smoczków i produktów do karmienia.

Wyjątkowy kształt uchwytu i końcówki

Zakrzywiona główka i modelowany czubek szczotki umożliwiają dokładne czyszczenie wszystkich zakamarków butelek z szeroką szyjką. Profilowany kształt pozwala wyczyścić smoczek od wewnątrz.

Wytrzymałe włosie o dużej gęstości umożliwia dokładne czyszczenie

Wytrzymałe włosie o dużej gęstości umożliwia dokładne czyszczenie wszystkich butelek, smoczków i innych akcesoriów do karmienia

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

18

Opinie

94%

poleca ten produkt

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáč, který jsem kdy měla

Je skvělý, používala jsem ho už před 14ti lety a je výborný i na mytí nádobí (ne jenom na Avent lahve). Vydrží opravdu dlouho. Je to kvalitní výrobek. Dávám ho i do myčky. Rozhodně ho doporučuji!!!

Zalety

Kvalitní, dlouho vydrží!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

28/10/2021

Česká republika

Česká republika

Dela co ma

Dobre se drzi, dela co ma. Pevne stetiny, vsude se dostane.

Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Spokojenost!

Kartáč používáme každý den už několik měsíců a je naprosto super! Dostane se kam má, krásně čistí lahvičky, savičky, dudlíky i kousátka :)

Zalety

kartáč je i ze spodu a krásně vyčistí lahvičky, dobře se drží i vypadá pěkně

Wady

o ničem nevím

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF145/06 Kartáč na lahve a dudlíky

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie