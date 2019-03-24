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Produkcja zakończona
Wsparcie rozwoju dziecka
Smoczek Philips Avent 18m+ wspiera rozwój dziecka i zaspokaja zmieniające się potrzeby w tym zakresie. Odporny na gryzienie smoczek jest łagodny dla rozwijających się zębów i dziąseł, jednocześnie zapewniając dziecku niezbędny komfort. Jest dostępny w wielu atrakcyjnych kolorach i wzorach.
Smoczek odporny na gryzienie
18m+
Ortodontyczny, bez bisfenolu A
2 sztuki w opakowaniu
Ten odporny na gryzienie smoczek został zaprojektowany specjalnie dla starszych dzieci.*
Skóra, zwłaszcza dziecka, musi oddychać. Nasza tarcza ma sześć otworów zapewniających dodatkowy przepływ powietrza, co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.
Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.
4.9
z 5
70
Opinie
99%
poleca ten produkt
Martinamama
24/03/2019
Česká republika
Część promocji
Bez dudlíku Avent neusínáme
Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow
indigy
05/03/2019
Česká republika
Część promocji
Pusinka bez otlaků
Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF186/25 Dudlíky Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF186/25 Dudlíky Freeflow
KatVes
02/03/2019
Česká republika
Część promocji
Vhodný pro dítě každého věku
U svých synů jsem zvolila Avent dudlíky již od narození, ocenuji tak, že neškodí zoubkům, mají hezký vzhled, krytky na dudlík, cena je přijatelná a neopotřebují se, tudíž vydrží i kousání dětí, jsou pevné, ale zároveň tenké a pro mé děti příjemné v puse tipla bych si říci. :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201).
Marka smoczków nr 1 na świecie
Chociaż ten smoczek jest odporny na sporadyczne ugryzienia, nie można używać go jako gryzaczka.
Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania
Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju
Producent Roku 2014