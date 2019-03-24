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  • Wsparcie rozwoju dziecka
  • Wsparcie rozwoju dziecka
  • Wsparcie rozwoju dziecka
  • Wsparcie rozwoju dziecka
  • Wsparcie rozwoju dziecka
  • Wsparcie rozwoju dziecka
  • Wsparcie rozwoju dziecka

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczki Freeflow

SCF186/26

4.9

| (70) Opinie | 99% poleca ten produkt

Wsparcie rozwoju dziecka

Smoczek Philips Avent 18m+ wspiera rozwój dziecka i zaspokaja zmieniające się potrzeby w tym zakresie. Odporny na gryzienie smoczek jest łagodny dla rozwijających się zębów i dziąseł, jednocześnie zapewniając dziecku niezbędny komfort. Jest dostępny w wielu atrakcyjnych kolorach i wzorach.

Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Smoczek odporny na gryzienie

Wsparcie rozwoju dziecka

  • Smoczek odporny na gryzienie

  • 18m+

  • Ortodontyczny, bez bisfenolu A

  • 2 sztuki w opakowaniu

Smoczek odporny na gryzienie dla Twojego dziecka

Smoczek odporny na gryzienie dla Twojego dziecka

Ten odporny na gryzienie smoczek został zaprojektowany specjalnie dla starszych dzieci.*

Dodatkowe otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Dodatkowe otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Skóra, zwłaszcza dziecka, musi oddychać. Nasza tarcza ma sześć otworów zapewniających dodatkowy przepływ powietrza, co zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Wyprodukowano w nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii

Możesz mieć pewność, że komfort Twojego dziecka jest w dobrych rękach. Ten smoczek został wyprodukowany w naszym nagradzanym zakładzie w Wielkiej Brytanii*.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

70

Opinie

99%

poleca ten produkt

3
2

24/03/2019

Česká republika

Česká republika

Bez dudlíku Avent neusínáme

Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow

05/03/2019

Česká republika

Česká republika

Pusinka bez otlaků

Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF186/25 Dudlíky Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF186/25 Dudlíky Freeflow

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Vhodný pro dítě každého věku

U svých synů jsem zvolila Avent dudlíky již od narození, ocenuji tak, že neškodí zoubkům, mají hezký vzhled, krytky na dudlík, cena je přijatelná a neopotřebují se, tudíž vydrží i kousání dětí, jsou pevné, ale zároveň tenké a pro mé děti příjemné v puse tipla bych si říci. :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF186/24 Dudlíky Freeflow

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Marka smoczków nr 1 na świecie

  2. Chociaż ten smoczek jest odporny na sporadyczne ugryzienia, nie można używać go jako gryzaczka.

  3. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania

  4. Nasze produkty wspierają mamy i dzieci na każdym etapie rozwoju

  5. Producent Roku 2014