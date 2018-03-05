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Philips AventJednorazowe wkładki laktacyjne

SCF253/20

4.8
| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt
Komfort przez całą noc
Wyjątkowe wkładki laktacyjne Philips Avent SCF253/20 opracowane specjalnie z myślą o zapewnieniu uczucia suchości i komfortu podczas snu.
Poznaj wszystkie korzyści
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marka polecana przez mamy na całym świecie1

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Zestaw wspomagający karmienie piersią

Zestaw wspomagający karmienie piersią

SCD292/01

Wkładki laktacyjne na noc

Komfort przez całą noc

  • 20 wkładek na noc

Ochrona przez całą noc

Ochrona przez całą noc

Wkładki laktacyjne Philips Avent mają szerszy kształt i większą grubość, które poprawiają chłonność. Podwójna taśma utrzymuje wkładkę na miejscu.

Wszechstronne zabezpieczenie przed wyciekaniem

Wszechstronne zabezpieczenie przed wyciekaniem

Zaprojektowane z myślą o dodatkowej ochronie podczas leżenia.

Wyjątkowa suchość

Wyjątkowa suchość

Wkładki laktacyjne Philips Avent mają kilka warstw zapewniających doskonałą chłonność.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

05/03/2018

Polska

Polska

Chłonne

Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF253/02 Disposable breast pads

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF253/02 Disposable breast pads

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Vhodné na cesty

Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Paráda

Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

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Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 