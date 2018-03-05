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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
20 wkładek na noc
Wkładki laktacyjne Philips Avent mają szerszy kształt i większą grubość, które poprawiają chłonność. Podwójna taśma utrzymuje wkładkę na miejscu.
Zaprojektowane z myślą o dodatkowej ochronie podczas leżenia.
Wkładki laktacyjne Philips Avent mają kilka warstw zapewniających doskonałą chłonność.
4.8
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
LukaszLukasz
05/03/2018
Polska
Chłonne
Produkt lepszy od ogólnie dostępnych, warto zapłacić ciut węcej za jakość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF253/02 Disposable breast pads
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF253/02 Disposable breast pads
Týnuše
28/05/2018
Česká republika
Vhodné na cesty
Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
eveeve
17/12/2017
Česká republika
Paráda
Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.