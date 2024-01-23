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  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie
  • Sterylizacja i łatwe przechowywanie

Philips Avent Parowy Sterylizator do butelekelektryczny

SCF291/00

4.8
| (137) Opinie | 95% poleca ten produkt
Sterylizacja i łatwe przechowywanie
Wysterylizuj aż 6 butelek z akcesoriami w zaledwie 10 minut! Smukły, ale pojemny sterylizator Advanced działa szybko i skutecznie, eliminując 99,9% bakterii*. Gwarancja czystości i spokoju przy każdym karmieniu.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Sterylizacja w zaledwie 10 minut

Sterylizacja i łatwe przechowywanie

  • Sterylizacja w 10 minut

  • Pomieści 6 butelek

  • Eliminując 99,9% bakterii

  • Sterylność do 24 godzin

  • Regulowana konstrukcja

Zabija 99,99% bakterii *

Zabija 99,99% bakterii *

Delikatna, efektywna i w 100% wolna od chemikaliów. Sterylizatory Philips Avent wykorzystują wyłącznie czystą parę, aby zabić 99,9% szkodliwych bakterii* – nic więcej, nic mniej.

Pełny cykl sterylizacji trwa zaledwie 10 minut

Pełny cykl sterylizacji trwa zaledwie 10 minut

rzygotowanie butelek do kolejnego karmienia zajmuje tylko 10 minut. Sterylizacja czystą parą eliminuje zarazki, a urządzenie automatycznie się wyłącza, pozostawiając butelki gotowe do użycia.

Zaprojektowany by minimalizować ryzyko nieprzyjemnych zapachów

Zaprojektowany by minimalizować ryzyko nieprzyjemnych zapachów

Nowa tacka ociekowa skutecznie chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, minimalizując ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnym stanie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

137

Opinie

95%

poleca ten produkt

23/01/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus prietaisas

Talpus ir patogus naudoti sterilizatorius. Labai patiko, kad susideda iš dviejų talpų, kurias galima naudoti kartu ir atskirai.

Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius

Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius

09/12/2021

Lietuva

Lietuva

Sumažina sterilizavimui skiriamą laiką

Prieš įsigydama sterilizatorių buteliukus ir pientraukio dalis sterilizuodavau virindama juos puode. Dėl visų buteliukų ir kitų daiktų formos viską, ką panaudojame dienos metu, sutalpinti net ir dideliame puode yra sunku. Tad buteliukų virinimu per dieną reikėdavo užsiimti ne kartą. Įsigijus šį sterilizatorių viskas pasidarė paprasčiau - užtenka vieną kartą viską sudėti, įjungti ir palikti. Viskas išsijungs savaime, nereikia niekaip šalia stovėti ir prižiūrėti.

Zalety

Talpus, nereikalaujantis didelės priežiūros

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius

15/02/2026

Latvija

Latvija

Nodrošināja drošību mazuļa veselībai

Mazuļa veselība pirmajā vietā, esmu ļoti apmierināta ar šo ierīci - ērti lietojama, liela uzglabāšanas vieta, sterilizēju tur gan pudelītes, gan piena pumpi, gan knupīšu.

Zalety

ērti lietojams, ietilpīgs, dara savu funkciju

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, Streptococcus agalactiae, Enterobacter sakazakii, Salmonella enterica, monocytogeny listerii. Testy zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium badawcze.

  2. W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe