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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Sterylizacja w 10 minut
Pomieści 6 butelek
Eliminując 99,9% bakterii
Sterylność do 24 godzin
Regulowana konstrukcja
Delikatna, efektywna i w 100% wolna od chemikaliów. Sterylizatory Philips Avent wykorzystują wyłącznie czystą parę, aby zabić 99,9% szkodliwych bakterii* – nic więcej, nic mniej.
rzygotowanie butelek do kolejnego karmienia zajmuje tylko 10 minut. Sterylizacja czystą parą eliminuje zarazki, a urządzenie automatycznie się wyłącza, pozostawiając butelki gotowe do użycia.
Nowa tacka ociekowa skutecznie chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, minimalizując ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnym stanie.
4.8
z 5
137
Opinie
95%
poleca ten produkt
mammm
23/01/2024
Lietuva
Puikus prietaisas
Talpus ir patogus naudoti sterilizatorius. Labai patiko, kad susideda iš dviejų talpų, kurias galima naudoti kartu ir atskirai.
Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius
Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius
Debeselis1
09/12/2021
Lietuva
Sumažina sterilizavimui skiriamą laiką
Prieš įsigydama sterilizatorių buteliukus ir pientraukio dalis sterilizuodavau virindama juos puode. Dėl visų buteliukų ir kitų daiktų formos viską, ką panaudojame dienos metu, sutalpinti net ir dideliame puode yra sunku. Tad buteliukų virinimu per dieną reikėdavo užsiimti ne kartą. Įsigijus šį sterilizatorių viskas pasidarė paprasčiau - užtenka vieną kartą viską sudėti, įjungti ir palikti. Viskas išsijungs savaime, nereikia niekaip šalia stovėti ir prižiūrėti.
Zalety
Talpus, nereikalaujantis didelės priežiūros
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Kūdikių buteliukų sterilizatorius
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Nodrošināja drošību mazuļa veselībai
Mazuļa veselība pirmajā vietā, esmu ļoti apmierināta ar šo ierīci - ērti lietojama, liela uzglabāšanas vieta, sterilizēju tur gan pudelītes, gan piena pumpi, gan knupīšu.
Zalety
ērti lietojams, ietilpīgs, dara savu funkciju
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF291/00 Zīdaiņu pudelīšu sterilizators
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, Streptococcus agalactiae, Enterobacter sakazakii, Salmonella enterica, monocytogeny listerii. Testy zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium badawcze.
W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe