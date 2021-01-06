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Philips Avent Parowy Sterylizator do butelek elektryczny
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SCF291/00
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Wszystko (8)
Czy sterylizator Philips AVENT jest bezpieczny dla dzieci?
Czyszczenie sterylizatora Philips Avent
Jaka jest temperatura sterylizacji w przypadku sterylizatora Philips Avent?
Dlaczego w sterylizatorze Philips grzeje się tylko jedna strona płytki grzejnej?
Ile wody należy użyć w przypadku sterylizatora Philips Avent?
AventPodstawa dużego kosza
AventFiltr sterylizatora
AventSzczypce do sterylizatora
AventMały kosz sterylizatora
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia
Mój sterylizator Philips Avent przestał działać
Nie świeci się wskaźnik na sterylizatorze Philips Avent
Na płytce grzejnej sterylizatora Avent są białe/brązowe plamy
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