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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Równomierne podgrzewanie
Szybkie podgrzewanie
Łagodne rozmrażanie
Funkcja trzymania ciepła
Urządzenie podgrzewa 150 ml mleka w zaledwie 3 minuty*.
Podgrzewacz do butelek działa błyskawicznie, zapewniając równomierne podgrzanie. Dzięki technologii ciągłego ruchu mleko podgrzewane jest delikatnie, bez ryzyka powstawania gorących punktów. Bezpieczeństwo i perfekcja w każdej kropli!
Funkcja delikatnego rozmrażania pokarmu lub mleka. Podgrzewacz oferuje bezpieczniejsze rozwiązanie niż kuchenka mikrofalowa i wygodę użytkowania na co dzień. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie, a mleko lub jedzenie dla dziecka zostanie rozmrożone w idealnych warunkach – łatwo, równomiernie i bez stresu.
4.8
z 5
83
Opinie
96%
poleca ten produkt
Gosia_wargacka
05/05/2022
Polska
Rewelacja!
Od miesiąca mam przyjemność testować ten produkt i ciągle zastanawiam się dlaczego nie miałam go przy pierwszym synu. Podgrzewacz ratuje czasami życie hah szczególnie przydaje się w nocy. Mega jest funkcja utrzymywania temperatury mleczka, dzięki czemu dziecko zawsze otrzyma ciepły posiłek. Teraz zbliżamy się do etapu rozszerzenia diety, a na podgrzewaczu da się nawet podgrzać miseczkę z np marchewka. Noo mega rzecz! Każda mama niech zapisze na liście podczas kompletowania wyprawki!
Zalety
Podgrzewanie w 3 minuty i utrzymywanie stałej temperatury ciepła.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Motherandjohn
29/04/2022
Polska
Doskonały!
Świetny podgrzewacz! Rewelacyjnie sprawdzi się do podgrzewania jedzenia i mleka jak i ich rozmrażania. Żałuję, że tak póżno się na niego skusiłam. Działa bardzo szybko, co przy głodnym dziecku i w nocy jest bardzo pomocne. Ładny design pasuje do każdej kuchni, czy pokoju dziecięcego. Łatwo się czyści.
Zalety
szybkość działania, ładny design, łatwość w czyszczeniu
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Poprostu ja
26/04/2022
Polska
Bardzo przydatna rzecz
Podgrzewacz jest rewelacyjny. Ułatwi życie każdemu rodzicowi oraz oszczędzi nasz czas, a każdy wie jak go brakuje przy małym dziecku. Szybko i równomiernie podgrzewa mleko nawet w zaledwie 3 minuty! 150ml płynu tak szybko, a płynna zawartość jest utrzymywana w ruchu więc unikamy powstawania takich gorących punktów. Również wodę na mleczko szybko przygotujemy z jego pomocą. No rewelacja, ponieważ może sobie stać w sypialni i nie trzeba wędrować do kuchni. Obsługa jest bardzo intuicyjna, ponieważ wystarczy przekręcić pokrętło w odpowiednią stronę i gotowe. Czekamy na jedzenie, aż się podgrzeje, albo rozmrozić! Ta funkcja jest cudowna, ponieważ np jak robię pierwsze posiłki dla dzieci to mrożę w małych porcjach cały garnek ugotowany wczesniej, ponieważ zwykle nie opłaca się tak małej porcji gotować na raz. Później tylko odmrozić i gotowe! Do takich słoiczków sklepowych też się nadaje idealnie! Dodatkowo ja osobiście nie używam mleka modyfikowanego tylko zbieram własne i mroze, a później wiadome należy odmrozić i podgrzać i tu również sprawdza się rewelacyjnie. Polecam go serdecznie jeśli chcecie ułatwić sobie życie i oszczędzić tak cenny czas dla każdego rodzica.
Zalety
Super i szybkie podgrzewanie i rozmrazanie, intuicyjne użycie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.