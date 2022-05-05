Przy córkach bliźniaczkach nie miałam wogóle podgrzewacza, teraz przy synku mamy właśnie ten i tak się zastanawiam jak my wcześniej dawałaliśmy bez niego rady. My widzimy same zalety .Po pierwsze jego obsługa jest naprawdę prosta ,dzięki czemu nawet tato nie ma problemu z jego obsługą.Po drugie szybko i równomiernie podgrzewa mleko a wiadomo przy głodnym dziecku każda minuta na wagę złota . My również podgrzewamy obiadki w słoiczku co również jest na duży plus. Koniec już z garnuszkiem i przegrzewaniem i studzeniem. Dużo plus za to, że można rozmrozić mleczko i podgrzać oraz utrzymać jego temperaturę. Ta funkcja mega nam się przydała przy pokładach mamiego mleczka i przy dłuższych wyjściach mamy. Tato jednak z trójką dzieci nie ma lekko, a podgrzewacz pozwala mu zaoszczędzić mnóstwo czasu i nakarmić głodomora. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego podgrzewacza i uważam, że warto go mieć uwzględnionego w swojej wyprawce bo naprawdę potrafi zaoszczędzić czas,które można wykorzystać na wspólne chwile z rodziną . No i zaoszczędzi też nerwów. Coć wiemy na ten temat jak się podgrzewało i studziło w garnuszku po 5,6 razy .