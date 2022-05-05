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  • Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do butelek
  • Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do butelek
  • Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do butelek
  • Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do butelek
  • Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do butelek

Produkcja zakończona

Philips AventSzybki podgrzewacz do butelek

SCF355/07

4.8
| (83) Opinie | 96% poleca ten produkt
Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do butelek
Są dni, gdy masz za dużo na głowie. Podgrzewacz do butelek Philips Avent szybko i równomiernie podgrzeje mleko w zaledwie 3 minuty. Jest łatwy w obsłudze, wyposażony w przydatne ustawienie rozmrażania i może być używany do podgrzewania jedzenia dla dzieci.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Szybko i równomiernie podgrzewa mleko

Nasz najszybszy elektryczny podgrzewacz do butelek

  • Równomierne podgrzewanie

  • Szybkie podgrzewanie

  • Łagodne rozmrażanie

  • Funkcja trzymania ciepła

Ciepłe butelek dla dziecka w 3 minuty

Ciepłe butelek dla dziecka w 3 minuty

Urządzenie podgrzewa 150 ml mleka w zaledwie 3 minuty*.

Szybkie i równomierne podgrzewanie

Szybkie i równomierne podgrzewanie

Podgrzewacz do butelek działa błyskawicznie, zapewniając równomierne podgrzanie. Dzięki technologii ciągłego ruchu mleko podgrzewane jest delikatnie, bez ryzyka powstawania gorących punktów. Bezpieczeństwo i perfekcja w każdej kropli!

Ustawienie delikatnego rozmrażania pokarmu

Ustawienie delikatnego rozmrażania pokarmu

Funkcja delikatnego rozmrażania pokarmu lub mleka. Podgrzewacz oferuje bezpieczniejsze rozwiązanie niż kuchenka mikrofalowa i wygodę użytkowania na co dzień. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie, a mleko lub jedzenie dla dziecka zostanie rozmrożone w idealnych warunkach – łatwo, równomiernie i bez stresu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

83

Opinie

96%

poleca ten produkt

05/05/2022

Polska

Polska

Rewelacja!

Od miesiąca mam przyjemność testować ten produkt i ciągle zastanawiam się dlaczego nie miałam go przy pierwszym synu. Podgrzewacz ratuje czasami życie hah szczególnie przydaje się w nocy. Mega jest funkcja utrzymywania temperatury mleczka, dzięki czemu dziecko zawsze otrzyma ciepły posiłek. Teraz zbliżamy się do etapu rozszerzenia diety, a na podgrzewaczu da się nawet podgrzać miseczkę z np marchewka. Noo mega rzecz! Każda mama niech zapisze na liście podczas kompletowania wyprawki!

Zalety

Podgrzewanie w 3 minuty i utrzymywanie stałej temperatury ciepła.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

29/04/2022

Polska

Polska

Doskonały!

Świetny podgrzewacz! Rewelacyjnie sprawdzi się do podgrzewania jedzenia i mleka jak i ich rozmrażania. Żałuję, że tak póżno się na niego skusiłam. Działa bardzo szybko, co przy głodnym dziecku i w nocy jest bardzo pomocne. Ładny design pasuje do każdej kuchni, czy pokoju dziecięcego. Łatwo się czyści.

Zalety

szybkość działania, ładny design, łatwość w czyszczeniu

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

26/04/2022

Polska

Polska

Bardzo przydatna rzecz

Podgrzewacz jest rewelacyjny. Ułatwi życie każdemu rodzicowi oraz oszczędzi nasz czas, a każdy wie jak go brakuje przy małym dziecku. Szybko i równomiernie podgrzewa mleko nawet w zaledwie 3 minuty! 150ml płynu tak szybko, a płynna zawartość jest utrzymywana w ruchu więc unikamy powstawania takich gorących punktów. Również wodę na mleczko szybko przygotujemy z jego pomocą. No rewelacja, ponieważ może sobie stać w sypialni i nie trzeba wędrować do kuchni. Obsługa jest bardzo intuicyjna, ponieważ wystarczy przekręcić pokrętło w odpowiednią stronę i gotowe. Czekamy na jedzenie, aż się podgrzeje, albo rozmrozić! Ta funkcja jest cudowna, ponieważ np jak robię pierwsze posiłki dla dzieci to mrożę w małych porcjach cały garnek ugotowany wczesniej, ponieważ zwykle nie opłaca się tak małej porcji gotować na raz. Później tylko odmrozić i gotowe! Do takich słoiczków sklepowych też się nadaje idealnie! Dodatkowo ja osobiście nie używam mleka modyfikowanego tylko zbieram własne i mroze, a później wiadome należy odmrozić i podgrzać i tu również sprawdza się rewelacyjnie. Polecam go serdecznie jeśli chcecie ułatwić sobie życie i oszczędzić tak cenny czas dla każdego rodzica.

Zalety

Super i szybkie podgrzewanie i rozmrazanie, intuicyjne użycie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF355/07 Szybki podgrzewacz do butelek

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 