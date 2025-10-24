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Podgrzewacze i sterylizatory do butelek
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Philips Avent Podgrzewacz do butelek z czujnikiem temperatury
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SCF358/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (7)
Zgodność (1)
Funkcjonalność (1)
Czy mogę użyć podgrzewacza dwa razy z rzędu?
Czy podgrzewacz do butelek może rozmrozić mleko matki lub pokarm dla niemowląt?
Jak często należy usuwać kamień z podgrzewacza do butelek Philips Avent?
Ile wody należy dolać do podgrzewacza do butelek Avent?
Jak usunąć kamień z podgrzewacza do butelek Philips Avent?
Czas podgrzewania zmienia się w przypadku tej samej ilości mleka
Podczas podgrzewania pokarmu dla niemowląt miga cały wskaźnik postępu
W podgrzewaczu do butelek Philips Avent są białe lub brązowe plamy
Mleko z podgrzewacza do butelek Philips Avent jest zbyt gorące lub zbyt zimne
Mój podgrzewacz Philips Avent długo podgrzewa mleko lub pokarm
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Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
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