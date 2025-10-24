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Philips Avent Podgrzewacz do butelek z czujnikiem temperatury

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Philips Avent Podgrzewacz do butelekz czujnikiem temperatury

SCF358/00

Philips Avent Podgrzewacz do butelek z czujnikiem temperatury

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  • Jak podgrzać butelkę z mlekiem za pomocą podgrzewacza do butelek Philips Avent SCF358
    Jak podgrzać butelkę z mlekiem za pomocą podgrzewacza do butelek Philips Avent SCF358

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Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.8 MB
  • 28 April 2025

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