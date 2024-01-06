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  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
  • Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie

Philips Avent Podgrzewacz do butelekz czujnikiem temperatury

SCF358/00

4.4
| (185) Opinie | 89% poleca ten produkt

1 Nagroda

Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie
Z nowoczesnym podgrzewaczem do butelek przygotowanie mleka dla Twojego dziecka jest szybkie i bezproblemowe. Wystarczy kilka minut, a inteligentny czujnik temperatury zadba o idealne podgrzanie. Dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła mleko zawsze będzie gotowe do podania, bez ryzyka przegrzania. Komfort, bezpieczeństwo i precyzja w jednym urządzeniu.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Równomierne rozprowadzanie ciepła z czujnikiem temperatury

Szybkie i bezproblemowe podgrzewanie

  • Równomierne podgrzewanie

  • Gotowe w 3 min.

  • Funkcja trzymania ciepła

  • Do mleka i stałych posiłków

  • Czujnik temperatury

Inteligentny regulator temperatury zadba o wszystko za Ciebie!

Inteligentny regulator temperatury zadba o wszystko za Ciebie!

Wystarczy, że ustawisz ilość mleka, naciśniesz przycisk start, a resztą zajmie się nasze urządzenie. Inteligentny system automatycznie wykrywa początkową temperaturę mleka, szybko podgrzewa je do idealnej temperatury i utrzymuje ją przez 60 minut. Prosto, wygodnie i zawsze perfekcyjnie!

Rozmraża zamrożone pojemniki z pokarmem dla dzieci

Rozmraża zamrożone pojemniki z pokarmem dla dzieci

Łatwe rozmrażanie na co dzień! Podgrzewacz do butelek delikatnie i szybko rozmraża zamrożone pojemniki z mlekiem i jedzeniem dla dzieci. Idealny dla rodziców, którzy lubią mieć zapas posiłków w zamrażarce – zawsze gotowy, gdy go potrzebujesz

Podgrzewa mleko i stałe pokarmy

Podgrzewa mleko i stałe pokarmy

Uniwersalne zastosowanie! Podgrzewacz doskonale sprawdzi się nie tylko do mleka, ale także do stałych pokarmów. Umożliwia delikatne i równomierne podgrzewanie jedzenia dla dzieci, zapewniając idealną temperaturę każdego posiłku.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image PBTAWARD15

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

185

Opinie

89%

poleca ten produkt

06/01/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Praktyczny i łatwy w obsłudze

Fajny sprzęt, bardzo ułatwia zajmowanie się dzieckiem. Jeśli ktoś ma problemy z temperaturą to nie stosuje się do instrukcji, trzeba przestrzegać odpowiedniego poziomu wody.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury

24/11/2022

Polska

Polska

Świetny produkt

Dla mnie podgrzewacz idealnie się sprawdził do przygotowania pokarmu w nocy dla córki oraz do podgrzania słoiczków czy gotowych dań które często zamrażam w malych pojemnikach . Duży plus za wygląd i prostotę w obsłudze. Z pewnością przyda się każdemu rodzicowi .

Zalety

Prostota w obsłudze, szybkość przygotowania

Wady

Nie ma żadnych !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury

23/11/2022

Polska

Polska

Podgrzewacz Philips Anven SCF358/00

Kupiłam podgrzewacz siostrze na prezent z okazji narodzin jej drugiego dziecka. Przy pierwszym dziecku nie korzystała z żadnego takiego urządzenia tylko przygotowywała mleko i obiadki "klasycznie". Dostałam od niej cudowny feedback na temat tego produktu. Podgrzewacz szczególnie przydał się jej podczas nocnego karmienia kiedy musiała szybko podgrzać mleko. Urządzenie w kilka minut podgrzewa posiłek i utrzymuje jego temperaturę nawet godzinę. Podgrzewacz sprawdza się jej również przy starszym dziecku do podgrzewania słoiczków. Urządzenie jest lekkie, łatwe w czyszczeniu i w porównaniu do innych firm wyróżnia się prostym ale designerskim wyglądem.

Zalety

Lekki, łatwy w obsłudze, łatwy w czyszczeniu, wielofunlcyjny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Podgrzewa mleko o objętości 150 ml w temperaturze 22°C w butelce Philips Natural o pojemności 260 ml

  2. W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe