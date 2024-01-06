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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Równomierne podgrzewanie
Gotowe w 3 min.
Funkcja trzymania ciepła
Do mleka i stałych posiłków
Czujnik temperatury
Wystarczy, że ustawisz ilość mleka, naciśniesz przycisk start, a resztą zajmie się nasze urządzenie. Inteligentny system automatycznie wykrywa początkową temperaturę mleka, szybko podgrzewa je do idealnej temperatury i utrzymuje ją przez 60 minut. Prosto, wygodnie i zawsze perfekcyjnie!
Łatwe rozmrażanie na co dzień! Podgrzewacz do butelek delikatnie i szybko rozmraża zamrożone pojemniki z mlekiem i jedzeniem dla dzieci. Idealny dla rodziców, którzy lubią mieć zapas posiłków w zamrażarce – zawsze gotowy, gdy go potrzebujesz
Uniwersalne zastosowanie! Podgrzewacz doskonale sprawdzi się nie tylko do mleka, ale także do stałych pokarmów. Umożliwia delikatne i równomierne podgrzewanie jedzenia dla dzieci, zapewniając idealną temperaturę każdego posiłku.
Nagrody
4.4
z 5
185
Opinie
89%
poleca ten produkt
frufru88_1
06/01/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Praktyczny i łatwy w obsłudze
Fajny sprzęt, bardzo ułatwia zajmowanie się dzieckiem. Jeśli ktoś ma problemy z temperaturą to nie stosuje się do instrukcji, trzeba przestrzegać odpowiedniego poziomu wody.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury
_edyta_20
24/11/2022
Polska
Świetny produkt
Dla mnie podgrzewacz idealnie się sprawdził do przygotowania pokarmu w nocy dla córki oraz do podgrzania słoiczków czy gotowych dań które często zamrażam w malych pojemnikach . Duży plus za wygląd i prostotę w obsłudze. Z pewnością przyda się każdemu rodzicowi .
Zalety
Prostota w obsłudze, szybkość przygotowania
Wady
Nie ma żadnych !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury
Szwedzia
23/11/2022
Polska
Podgrzewacz Philips Anven SCF358/00
Kupiłam podgrzewacz siostrze na prezent z okazji narodzin jej drugiego dziecka. Przy pierwszym dziecku nie korzystała z żadnego takiego urządzenia tylko przygotowywała mleko i obiadki "klasycznie". Dostałam od niej cudowny feedback na temat tego produktu. Podgrzewacz szczególnie przydał się jej podczas nocnego karmienia kiedy musiała szybko podgrzać mleko. Urządzenie w kilka minut podgrzewa posiłek i utrzymuje jego temperaturę nawet godzinę. Podgrzewacz sprawdza się jej również przy starszym dziecku do podgrzewania słoiczków. Urządzenie jest lekkie, łatwe w czyszczeniu i w porównaniu do innych firm wyróżnia się prostym ale designerskim wyglądem.
Zalety
Lekki, łatwy w obsłudze, łatwy w czyszczeniu, wielofunlcyjny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Podgrzewacz do butelek SCF358/00 z czujnikiem temperatury
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Podgrzewa mleko o objętości 150 ml w temperaturze 22°C w butelce Philips Natural o pojemności 260 ml
W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe