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  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
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  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
  • Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/32

4.9
| (354) Opinie | 99% poleca ten produkt
Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać
Kojące i przewiewne dzięki dużym otworom wentylacyjnym. 9 na 10 rodziców zgadza się: smoczki Philips Avent ultra air są wygodne dla mojego malucha.** Świecą w ciemności, dzięki czemu komfort i ulga są zawsze łatwe do znalezienia. Wykonany w 80% z materiałów pochodzenia roślinnego.*
Poznaj wszystkie korzyści
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dzieci akceptuje smoczki Philips Avent1

Dobra widoczność nawet w ciemności

Pozwala skórze Twojego dziecka oddychać

  • Nasadka-świecąca-w-ciemności

  • Bez bisfenolu A

  • 2 w opakowaniu, w 80% na bazie roślin*

  • 18m+ z bardzo twardym smoczkiem

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Wyjątkowo duże otwory pozwalają skórze dziecka oddychać

Otwory w tarczy zapewniają wentylację skóry Twojego dziecka, utrzymując ją suchszą dla maksymalnego uczucia ukojenia i komfortu.

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Smoczek ortodontyczny dla naturalnego rozwoju jamy ustnej

Nasze smoczki ortodontyczne zostały zaprojektowane przy użyciu miękkiego silikonu, aby wspierać naturalne ruchy mięśni jamy ustnej i zmniejszyć ryzyko wad zgryzu. Wąska szyjka smoczka została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć nacisk między językiem a podniebieniem. Smoczki Philips Avent ultra posiadają niezależną akredytację Oral Health Foundation. Wykonane w 100% z silikonu spożywczego, są trwalsze i bardziej wytrzymałe niż smoczki gumowe (lateksowe) i wolne od BPA, BPS, ftalanów, PVC i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Bardzo twardy smoczek dla zdrowego ząbkowania

Bardzo twardy smoczek dla zdrowego ząbkowania

Nasze smoczki zostały zaprojektowane tak, aby ułatwiać naturalne ułożenie języka, co jest ważne dla zdrowego rozwoju mowy w miarę wzrostu dziecka. Są wyjątkowo twarde, aby zapewnić dziecku komfort podczas ząbkowania. Nasza teksturowana silikonowa sutka została zaprojektowana tak, aby naśladować wrażenia dotykowe piersi matki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

354

Opinie

99%

poleca ten produkt

26/05/2025

Polska

Polska

Idealny uspokajacz

Lekki, o ortodontycznym kształcie i z wentylacją! Łatwo się wyparza. Nie odciska się na buzi. A do tego świeci w ciemności. Polecam.

Zalety

Lekki i oddychający

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek

Date of Use 2024-04-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek

Date of Use 2024-04-26

31/12/2023

Polska

Polska

Polecam całym sercem smoczek Philips

Nasz maluch jest wymagający i mało smoczków mu odpowiada, do tej pory akceptował tylko i wyłącznie kauczukowe, stąd też miałam obawy że nie zaakceptuje smoczka Philips, ale się myliłam. Smoczek nie pozostawia śladu na skórze, synek od razu go zaakceptował. Pięknie się świeci w ciemności przez co nie ma problemu ze znalezieniem go gdy wypadnie. Jednym słowem genialny😍

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek

Date of Use 2023-11-30

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek

Date of Use 2023-11-30

16/08/2021

Polska

Polska

Pracownik Philips

Zweryfikowany kupujący

Super smoczki

[Employee of philipsglobal] Jestem bardzo zadowolona z produktu, polecam kazdemu.

Zalety

widoczny w nocy, ladne i latwo przyswajalne przez dziecko

Wady

Maly wybor kolorow

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek

Date of Use 2021-02-16

Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek

Date of Use 2021-02-16

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Przypisy

  1. Badanie konsumenckie przeprowadzone w USA w 2023r. Potwierdziło 98% akceptację fakturowanego smoczka Philips Avent stosowanego w naszych smoczkach ultra (n=201). 

  1. Twarde plastikowe części z wyłączeniem silikonowego smoczka (podejście oparte na bilansie masy).

  2. Na podstawie wyników testu konsumenckiego w USA (2023, n=201).

  3. W porównaniu z tradycyjnymi metodami sterylizacji (gotowania) smoczków.

  4. Ze względów higienicznych smoczki należy wymieniać po 4 tygodniach użytkowania.