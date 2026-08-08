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Nowość

Philips Avent Samonośny laktator Natural CarePodwójny samonośny laktator Natural Care

SCF495/11

5

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Uwolnij ręce. Uwolnij swój czas.

Twoje dziecko i czas są cenne. Zapewnij sobie swobodę ruchów dzięki laktatorowi Philips Avent Natural Care, który można nosić bez użycia rąk. Zaprojektowany, aby naśladować rytm picia dziecka, zapewnia wydajność klasy szpitalną w dyskretnej konstrukcji zapobiegającej rozlewaniu

Poznaj wszystkie korzyści
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marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Naśladuje rytm picia dziecka

Uwolnij ręce. Uwolnij swój czas.

  • Laktator o szpitalnej mocy, naśladuje rytm ssania dziecka

  • Przezroczyste muszle z wewnętrznym podświetleniem

  • Łatwe czyszczenie i składanie z niewielka liczbą elementów

  • Dopasowany do 99% wszystkich mam

  • Silikonowe lejki SkinSense

Swoboda korzystania z laktatora w dowolnym miejscu

Swoboda korzystania z laktatora w dowolnym miejscu

Laktator samonośny Philips Avent Natural Care zapewnia wydajności klasy szpitalnej przy zachowaniu lekkiej konstrukcji, która wygodnie mieści się w staniku, kiedy pracujesz, poruszasz się lub odpoczywasz.

Dwa razy szybciej niż większość innych laktatorów

Dwa razy szybciej niż większość innych laktatorów

Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, dzięki czemu skutecznie odciąga pokarm nawet podczas 10 sesji na jednym ładowaniu. Szpitalna moc zapewnia doskonałą wydajność. Laktator Philips Avent Natural Care jest dwa razy szybszy od większości laktatorów.

Skuteczne odciąganie pokarmu* w rytmie dziecka

Skuteczne odciąganie pokarmu* w rytmie dziecka

Laktator samonośny Philips Avent Natural Care naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, dzięki czemu jest do dwa razy szybsza niż większość innych urządzeń tego typu**. W końcu dzieci wiedzą najlepiej, jak ssać mleko z piersi mamy! Dlatego zaprojektowaliśmy go z myślą o wsparciu, aby uzyskać najlepszą wydajność odciągania pokarmu, a jednocześnie pomóc Ci zaoszczędzić cenny czas.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 

  1. Wydajność zależy od parametrów technicznych produktu.

  2. Odnosi się do częstotliwości ssania laktatora.