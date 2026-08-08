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Nowość
Uwolnij ręce. Uwolnij swój czas.
Twoje dziecko i czas są cenne. Zapewnij sobie swobodę ruchów dzięki laktatorowi Philips Avent Natural Care, który można nosić bez użycia rąk. Zaprojektowany, aby naśladować rytm picia dziecka, zapewnia wydajność klasy szpitalną w dyskretnej konstrukcji zapobiegającej rozlewaniu
Laktator o szpitalnej mocy, naśladuje rytm ssania dziecka
Przezroczyste muszle z wewnętrznym podświetleniem
Łatwe czyszczenie i składanie z niewielka liczbą elementów
Dopasowany do 99% wszystkich mam
Silikonowe lejki SkinSense
Laktator samonośny Philips Avent Natural Care zapewnia wydajności klasy szpitalnej przy zachowaniu lekkiej konstrukcji, która wygodnie mieści się w staniku, kiedy pracujesz, poruszasz się lub odpoczywasz.
Naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, dzięki czemu skutecznie odciąga pokarm nawet podczas 10 sesji na jednym ładowaniu. Szpitalna moc zapewnia doskonałą wydajność. Laktator Philips Avent Natural Care jest dwa razy szybszy od większości laktatorów.
Laktator samonośny Philips Avent Natural Care naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, dzięki czemu jest do dwa razy szybsza niż większość innych urządzeń tego typu**. W końcu dzieci wiedzą najlepiej, jak ssać mleko z piersi mamy! Dlatego zaprojektowaliśmy go z myślą o wsparciu, aby uzyskać najlepszą wydajność odciągania pokarmu, a jednocześnie pomóc Ci zaoszczędzić cenny czas.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Część promocji
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Część promocji
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Część promocji
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.
Wydajność zależy od parametrów technicznych produktu.
Odnosi się do częstotliwości ssania laktatora.