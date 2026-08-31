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Philips Avent Samonośny laktator Natural Care Podwójny samonośny laktator Natural Care

Nowość

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Philips Avent Samonośny laktator Natural CarePodwójny samonośny laktator Natural Care

SCF495/11

Philips Avent Samonośny laktator Natural Care Podwójny samonośny laktator Natural Care

Nowość

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  • Laktator do noszenia na ciele Philips Avent Natural Care — pomiar rozmiaru brodawki sutkowej
    Laktator do noszenia na ciele Philips Avent Natural Care — pomiar rozmiaru brodawki sutkowej
  • Laktator do noszenia na ciele Philips Avent Natural Care — instrukcja demontażu
    Laktator do noszenia na ciele Philips Avent Natural Care — instrukcja demontażu
  • Laktator do noszenia na ciele Philips Avent Natural Care — instrukcja montażu
    Laktator do noszenia na ciele Philips Avent Natural Care — instrukcja montażu

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Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 4.6 MB
  • 1 October 2026

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