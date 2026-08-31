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Philips Avent Samonośny laktator Natural Care Podwójny samonośny laktator Natural Care
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SCF495/11
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Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Dokładność/pomiary (1)
Czyszczenie i konserwacja (1)
Jak czyścić i dezynfekować laktator Philips Avent?
Czy mogę odciągać więcej pokarmu, korzystając z wyższej mocy ssania?
Jak wybrać odpowiedni rozmiar osłonki piersi/wkładki do laktatora do noszenia?
Jak używać laktatora Philips Avent bez użycia rąk?
Natural Care HandsfreeWearableNakładka na pierś (27 mm)
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 15 mm
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 17 mm
Natural Care HandsfreeWearablWkładka 19 mm
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 21 mm
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 24 mm
Natural Care Handsfree WearablMembrana
Natural Care Handsfree WearabZawór
Natural Care Handsfree WearablKubek do zbierania mleka
Natural Care Handsfree WearablPokrywka chroniąca przed kurzem
Natural Care HandsfreeWearablePrzewód USB w kształcie litery Y
Występuje problem z ładowaniem, akumulatorem lub zasilaniem laktatora
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