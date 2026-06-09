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Kubki niekapki dla dzieci
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Philips Avent Kubek z ustnikiem
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SCF551/03
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Instrukcja obsługi
Wszystko (7)
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy mogę korzystać z tego produktu w kuchence mikrofalowej?
Czy do kubka można wlewać gazowane, gęste lub gorące napoje?
Z jakiego materiału są wykonane kubki Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent można poddać sterylizacji?
AventPierścień mocujący butelki do karmienia
AventUstnik do kubka dla dziecka
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia
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