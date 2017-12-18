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  • Łatwe picie

Philips AventKubek z ustnikiem

SCF553/03

4.8
| (26) Opinie | 96% poleca ten produkt
Łatwe picie
Ten kubek z ustnikiem Philips Avent to wspaniały produkt zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Miękki, silikonowy ustnik ułatwia picie, a niewielka liczba części umożliwia łatwe czyszczenie kubka.
Poznaj wszystkie korzyści
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Kubek niekapek z miękkim ustnikiem ułatwiającym picie

Łatwe picie

  • Łatwe picie

  • 260 ml

  • 9 m+

  • Dziewczynki

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

.

Jednoczęściowy silikonowy ustnik ułatwiający montaż

Zawór jest wbudowany w ustnik, dzięki czemu montaż jest szybki i bezproblemowy.

Pofałdowany kształt zapewniający stabilny chwyt

Kształt kubka niekapka ułatwia dziecku chwytanie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

26

Opinie

96%

poleca ten produkt

2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Super nekapajicí hrníček

První hrníček, který mé dítě přijmulo. Má měkkou savičku. Dobře se drží

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF553/00 Hrneček s hubičkou

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF553/00 Hrneček s hubičkou

30/01/2022

România

România

Zweryfikowany kupujący

Foarte multumita

Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa

Zalety

Forma sticlei si a tetinei

Wady

Nu exista dezavantaje la acest produs

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare

23/06/2021

România

România

Minunata

Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani

Zalety

Nu curge, copilul nu se uda

Wady

Nu sunt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 