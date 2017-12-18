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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Łatwe picie
260 ml
9 m+
Chłopcy
.
Zawór jest wbudowany w ustnik, dzięki czemu montaż jest szybki i bezproblemowy.
Kształt kubka niekapka ułatwia dziecku chwytanie.
4.8
z 5
26
Opinie
96%
poleca ten produkt
vlastenkaaa
18/12/2017
Česká republika
Super nekapajicí hrníček
První hrníček, který mé dítě přijmulo. Má měkkou savičku. Dobře se drží
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF553/00 Hrneček s hubičkou
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF553/00 Hrneček s hubičkou
Crossu
30/01/2022
România
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Zalety
Forma sticlei si a tetinei
Wady
Nu exista dezavantaje la acest produs
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Zalety
Nu curge, copilul nu se uda
Wady
Nu sunt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF553/03 Cană cu tetină de formare
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