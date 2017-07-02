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  • Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka
  • Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka
  • Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka
  • Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

Produkcja zakończona

Philips AventKubek dla dziecka

SCF600/11

4.8
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka
Kubek Philips Avent Magic pozostanie szczelny bez względu na to, co się z nim stanie — może zostać potrząśnięty, podrzucony do góry lub przewrócony. Łatwo się z niego pije, a ustniki z zaworkami można również zamocować w butelkach do karmienia, co zapewni ich szczelność. Nie zawiera bisfenolu A.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Niekapek, łatwy w użyciu

Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

  • 200 ml

  • 6 m+, miękki ustnik

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik

Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik w podróży i przenoszenie bez rozlewania

Miękki ustnik z opatentowanym zaworkiem zapobiegającym rozlewaniu

Miękki ustnik z opatentowanym zaworkiem zapobiegającym rozlewaniu

Opatentowany zaworek kubka z ustnikiem firmy Philips Avent zapobiega rozlewaniu, nawet jeśli kubek jest trzymany do góry dnem lub gdy się przewróci

Miękki, elastyczny ustnik ułatwiający naukę picia z kubka

Miękki, elastyczny ustnik ułatwiający naukę picia z kubka

Miękki, elastyczny ustnik zapewnia łatwe przejście od kamienia piersią do karmienia z kubka

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF600/11 Kubek dla dziecka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 