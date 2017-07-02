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Produkcja zakończona
200 ml
6 m+, miękki ustnik
Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik w podróży i przenoszenie bez rozlewania
Opatentowany zaworek kubka z ustnikiem firmy Philips Avent zapobiega rozlewaniu, nawet jeśli kubek jest trzymany do góry dnem lub gdy się przewróci
Miękki, elastyczny ustnik zapewnia łatwe przejście od kamienia piersią do karmienia z kubka
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
aloiv
02/07/2017
Polska
Najlepszy!!!
Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF600/11 Kubek dla dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF600/11 Kubek dla dziecka
ewa1988
20/05/2012
Polska
produkt łatwy w użytku dla każdego
ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka
kluska13
15/05/2012
Polska
Kubek jest rewelacyjny!
Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF600/12 Kubek dla dziecka
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