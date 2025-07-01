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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SCF602/02
Produkcja zakończona
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent można poddać sterylizacji?
Czy do kubka można wlewać gazowane, gęste lub gorące napoje?
Czy produkty Philips Avent można myć w zmywarce?
Z jakiego materiału są wykonane kubki Philips Avent?
Dlaczego skala mojego kubka Philips Avent różni się od tej na opakowaniu?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
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