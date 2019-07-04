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Produkcja zakończona
SCF602/02
Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka
Kubek Philips Avent Magic pozostanie szczelny bez względu na to, co się z nim stanie — może zostać potrząśnięty, podrzucony do góry lub przewrócony. Łatwo się z niego pije, a ustniki z zaworkami można również zamocować w butelkach do karmienia, co zapewni ich szczelność. Nie zawiera bisfenolu A.
2 x 260 ml
12 m+, ustnik dla dziecka
Pokrywka na zatrzask zapewnia czysty ustnik w podróży i przenoszenie bez rozlewania
Opatentowany zaworek kontroluje wypływ, zapobiegając rozlewaniu, nawet w przypadku odwrócenia lub położenia produktu na boku.
Odporny na gryzienie ustnik dla dzieci pewnie pijących z kubka, idealny dla dzieci
2.5
z 5
4
Opinie
gusaika
04/07/2019
Україна
Очень класная
Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF602/22 Дитяча чашка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF602/22 Дитяча чашка
renko7
15/05/2012
Polska
Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.
Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.
Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka
Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka
Aga5
22/07/2012
Polska
Nie spełnia swojej głównej funkcji
Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka
Przegląd ten został wykonany dla SCF602/12 Kubek dla dziecka
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