ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Jeden zestaw — wiele możliwości
  • Jeden zestaw — wiele możliwości
  • Jeden zestaw — wiele możliwości
  • Jeden zestaw — wiele możliwości

Produkcja zakończona

Philips Avent VIAZestaw na pokarm dla dziecka

SCF613/20

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Jeden zestaw — wiele możliwości
VIA to uniwersalne i niewielkie pojemniki opracowane tak, aby zaspokajać potrzeby rosnącego dziecka. Pojemniki VIA są idealne do przechowywania i przenoszenia wybornych, domowych posiłków.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Pojemniki niezawierające bisfenolu A

Jeden zestaw — wiele możliwości

Duża wygoda w użyciu

Duża wygoda w użyciu

Możliwość oznaczania kubków etykietami z datą i zawartością

Zestaw szczelnych, zakręcanych pojemników

Zestaw szczelnych, zakręcanych pojemników

Zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie

Doskonałe w podróży

Doskonałe w podróży

Idealne do przechowywania i przenoszenia

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/12/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 