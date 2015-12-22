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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Możliwość oznaczania kubków etykietami z datą i zawartością
Zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
Idealne do przechowywania i przenoszenia
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Zoe41
22/12/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.