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Produkcja zakończona
SCF615/10
Zestaw pojemników Philips Avent ułatwiający przechowywanie
Uniwersalny zestaw pojemników Philips Avent pozwala zaoszczędzić miejsce. Został opracowany z myślą o rozwoju dziecka — tego samego kubka można używać do przechowywania mleka matki i jedzenia dla dziecka. Pasują do wszystkich laktatorów i smoczków Philips Avent.
SCF291/30
SCF297/05
SCF293/00
SCF291/00R1
SCF291/00
SCF293/00R1
180 ml
Zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie
Pojemniki Philips Avent służą do przechowywania cennego pokarmu lub jedzenia dla dziecka. Można je włożyć do lodówki lub zamrażarki.
Doskonale sprawdzają się w podróży — możesz łatwo spakować jedzenie dla dziecka, kiedy wychodzicie.
Opinie
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.