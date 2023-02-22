Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Sterylizacja w podróży Sterylizacja w podróży Sterylizacja w podróży

      Philips Avent Torebki do sterylizacji parowej w mikrofalówce

      SCF297/05

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Sterylizacja w podróży

      Torebki do sterylizacji parowej w kuchence mikrofalowej to szybki, prosty i skuteczny sposób na zapewnienie higienicznej czystości butelek i akcesoriów niemowlęcych – gdziekolwiek jesteś. Proces sterylizacji trwa zaledwie 90 sekund, oferując wygodę i pewność w każdej sytuacji.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Sterylizatory do butelek dla niemowląt

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Zobacz wszystko
      Ten produkt
      Torebki do sterylizacji parowej
      - {discount-value}

      Torebki do sterylizacji parowej

      w mikrofalówce

      łącznie

      recurring payment

      Sterylizacja w podróży

      Prosta i szybka sterylizacja — gdziekolwiek jesteś

      • Sterylizacja w podróży
      • Zabija do 99,9% groźnych zarazków*
      • Wygodne użytkowanie
      • Pięć torebek — 100 cykli sterylizacji
      Szybka i skuteczna sterylizacja w zaledwie 90 sekund

      Szybka i skuteczna sterylizacja w zaledwie 90 sekund

      Torebki wielokrotnego użytku do sterylizacji w kuchence mikrofalowej pozwalają błyskawicznie wysterylizować butelki, laktatory i inne akcesoria dziecięce – łatwo, wygodnie i higienicznie.*

      Zabija 99,9% bakterii

      Zabija 99,9% bakterii

      Eliminuje 99,9% bakterii*! Sterylizacja parowa w kuchence mikrofalowej przy użyciu naszych torebek skutecznie usuwa 99,9% szkodliwych zarazków i bakterii, zapewniając higieniczną czystość.

      Zaznacz datę po każdym użyciu

      Zaznacz datę po każdym użyciu

      Po każdym użyciu zaznacz datę na torebce! Wbudowany datownik umożliwia łatwe i wygodne śledzenie liczby użyć każdej torebki.

      Bezpieczny uchwyt dla wygody

      Bezpieczny uchwyt dla wygody

      Bezpieczny uchwyt dla Twojej wygody! Każda torebka została wyposażona w specjalnie oznaczoną część, która pozwala bezpiecznie i wygodnie wyjąć ją z kuchenki mikrofalowej po sterylizacji.

      Do 100 sterylizacji na jedno opakowanie

      Do 100 sterylizacji na jedno opakowanie

      Aż do 100 sterylizacji na jedno opakowanie! Każde opakowanie torebek do sterylizacji parowej w kuchence mikrofalowej zawiera pięć torebek, z których każda może być użyta aż 20 razy. To oznacza, że jedno opakowanie wystarczy na 100 cykli sterylizacji butelek, laktatorów lub innych akcesoriów niemowlęcych.

      Specyfikacja techniczna

      • Waga i wymiary

        Wymiary pojedynczego opakowania
        215 × 125  mm
        Pojemność torebki
        Sterylizacja do trzech butelek lub jednego laktatora jednocześnie
        Wymiary torebki
        278 × 210 mm

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w
        Chiny

      • Materiał

        Materiał, z którego wykonano torebkę
        infoPET12, CPP60

      • Zawartość zestawu

        Torebka do mikrofalowego sterylizatora parowego
        Pięć torebek

      • Specyfikacje opakowania

        Opakowania papierowe**
        Tak

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Clippin

      Znajdź części zamienne i akcesoria

      Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

      Akcesoria

      • Avent ISIS Silikonowa membrana do laktatora

        ISIS

        Silikonowa membrana do laktatora

        SCF158/02

      • Krem nawilżający do brodawek sutkowych Avent

        Krem nawilżający do brodawek sutkowych Avent

        SCF504/30

      • VIA Zestaw pojemników Avent

        SCF614/10

      • VIA Wielorazowe kubki Avent

        SCF615/10

      • VIA Wielorazowe kubki Avent

        SCF616/10

      • VIA Pojemniki Avent na pokarm

        SCF612/10

      • Avent Podwójny zestaw do odciągania pokarmu

        SCF162/00

      • Avent Zestaw muszli laktacyjnych

        SCF157/02

      • Avent Osłonka piersi

        SCF156/01

      • Avent Osłonka piersi

        SCF156/00

      • Avent Wkładki laktacyjne

        SCF155/06

      • Avent Jednorazowe wkładki Ultra Comfort

        SCF154/50

      • Avent Jednorazowe wkładki Ultra Comfort

        SCF154/40

      • Avent Jednorazowe wkładki Ultra Comfort

        SCF154/24

      • Avent Niplette™

        SCF152/02

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      • Przy mocy mikrofal wynoszącej >1100 W
      • * Gronkowiec złocisty, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes i pałeczka okrężnicy. Wyniki testów zostały udostępnione przez niezależne laboratorium.
      • ** W okresie przejściowym można otrzymać stare lub nowe opakowanie papierowe
      Zarejestruj

      Zamów subskrypcję biuletynu

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.