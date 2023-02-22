Do 100 sterylizacji na jedno opakowanie

Aż do 100 sterylizacji na jedno opakowanie! Każde opakowanie torebek do sterylizacji parowej w kuchence mikrofalowej zawiera pięć torebek, z których każda może być użyta aż 20 razy. To oznacza, że jedno opakowanie wystarczy na 100 cykli sterylizacji butelek, laktatorów lub innych akcesoriów niemowlęcych.