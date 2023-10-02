Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
SCF291/00R1
Sterylizacja w ciągu kilku minut i łatwe przechowywanie
Wysterylizuj nawet sześć butelek do karmienia z akcesoriami w ciągu zaledwie 10 minut. Smukły, ale przestronny, sterylizator do butelek Advanced jest szybki i wydajny. Zabija 99,9% zarazków*, dzięki czemu zapewnia spokój podczas każdego karmienia.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Różne firmy mają swoje definicje odnawiania. W Philips odnawiamy głównie produkty zwrócone nam przez klientów w ciągu 30 dni od zakupu lub z naszych programów subskrypcyjnych. W rezultacie większość produktów jest nieużywana lub lekko używana.
Produkty odnowione są w pełni sprawne i zawsze są objęte pełną 2-letnią międzynarodową gwarancją Philips! W przypadku niektórych produktów po ich rejestracji w MyPhilips może przysługiwać rozszerzona gwarancja.
Produkty są całkowicie bezpieczne i czyste! Każde urządzenie przechodzi rygorystyczne testy jakości i wydajności. Wszystkie produkty są dezynfekowane, a elementy i akcesoria higieniczne wymieniane są na fabrycznie nowe (np. ostrza golarki lub końcówki szczoteczek). Produkty mogą posiadać drobne ślady użytkowania.
Produkty odnowione fabrycznie posiadają wszystkie akcesoria, które są niezbędne dla pełnej funkcjonalności urządzenia (zestaw może nie zawierać elementów, takich jak etui, pokrowiec czy ściereczka czyszcząca).
Produkty są wysyłane w oryginalnych opakowaniach lub ekologicznych opakowaniach zastępczych wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu.
Rekondycjonow. sterylizator do butelek dla niemowląt
łącznie
recurring payment
Delikatna, efektywna i w 100% wolna od chemikaliów. Sterylizatory Philips Avent wykorzystują wyłącznie czystą parę, aby zabić 99,9% szkodliwych bakterii* – nic więcej, nic mniej.
rzygotowanie butelek do kolejnego karmienia zajmuje tylko 10 minut. Sterylizacja czystą parą eliminuje zarazki, a urządzenie automatycznie się wyłącza, pozostawiając butelki gotowe do użycia.
Nowa tacka ociekowa skutecznie chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, minimalizując ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnym stanie.
Sterylizator został zaprojektowany z myślą o oszczędności miejsca. Wymienne części pozwalają dostosować wielkość urządzenia do własnych potrzeb i ilości sterylizowanych przedmiotów oraz zaoszczędzić przestrzeń na blacie, gdy nie jest używany.
Zachowaj sterylność zawartości sterylizatora nawet do 24 godzin – wystarczy, że utrzymasz pokrywkę zamkniętą, bez potrzeby użycia środków chemicznych. Dodatkowo, nowa tacka ociekowa chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, ograniczając ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnej czystości.
W sterylizatorze Philips Avent możesz jednocześnie sterylizować do 6 butelek. Urządzenie pomieści także inne akcesoria, takie jak smoczki do butelek, smoczki uspokajające czy części ręcznego laktatora.
Sterylizator Philips Avent został zaprojektowany tak, aby łatwo i szybko go wyczyścić – od góry do dołu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym płytę grzewczą. Zyskaj więcej czasu na to, co naprawdę ważne – bliskość z Twoim dzieckiem.
Dane techniczne
Waga i wymiary
Kraj pochodzenia
Zawartość zestawu
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.