    • Sterylizacja w ciągu kilku minut i łatwe przechowywanie Sterylizacja w ciągu kilku minut i łatwe przechowywanie Sterylizacja w ciągu kilku minut i łatwe przechowywanie

      Philips Avent Rekondycjonow. sterylizator do butelek dla niemowląt

      SCF291/00R1

      Sterylizacja w ciągu kilku minut i łatwe przechowywanie

      Wysterylizuj nawet sześć butelek do karmienia z akcesoriami w ciągu zaledwie 10 minut. Smukły, ale przestronny, sterylizator do butelek Advanced jest szybki i wydajny. Zabija 99,9% zarazków*, dzięki czemu zapewnia spokój podczas każdego karmienia.

      Odnowiony fabrycznie: Ten produkt został odnowiony i w pełni przetestowany przez Philips. Więcej informacji

      Co to znaczy „odnowiony”?

      Różne firmy mają swoje definicje odnawiania. W Philips odnawiamy głównie produkty zwrócone nam przez klientów w ciągu 30 dni od zakupu lub z naszych programów subskrypcyjnych. W rezultacie większość produktów jest nieużywana lub lekko używana.

      Czego mogę oczekiwać?

      Funkcjonalność produktu i gwarancja

      Produkty odnowione są w pełni sprawne i zawsze są objęte pełną 2-letnią międzynarodową gwarancją Philips! W przypadku niektórych produktów po ich rejestracji w MyPhilips może przysługiwać rozszerzona gwarancja.

      Wygląd

      Produkty są całkowicie bezpieczne i czyste! Każde urządzenie przechodzi rygorystyczne testy jakości i wydajności. Wszystkie produkty są dezynfekowane, a elementy i akcesoria higieniczne wymieniane są na fabrycznie nowe (np. ostrza golarki lub końcówki szczoteczek). Produkty mogą posiadać drobne ślady użytkowania.

      Akcesoria

      Produkty odnowione fabrycznie posiadają wszystkie akcesoria, które są niezbędne dla pełnej funkcjonalności urządzenia (zestaw może nie zawierać elementów, takich jak etui, pokrowiec czy ściereczka czyszcząca).

      Opakowanie

      Produkty są wysyłane w oryginalnych opakowaniach lub ekologicznych opakowaniach zastępczych wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu.

      Rekondycjonow. sterylizator do butelek dla niemowląt
      Rekondycjonow. sterylizator do butelek dla niemowląt

      Sterylizacja w ciągu kilku minut i łatwe przechowywanie

      Sterylizacja w zaledwie 10 minut

      • Sterylizator do butelek
      • Zaawansowana technologia
      Zabija 99,99% bakterii *

      Zabija 99,99% bakterii *

      Delikatna, efektywna i w 100% wolna od chemikaliów. Sterylizatory Philips Avent wykorzystują wyłącznie czystą parę, aby zabić 99,9% szkodliwych bakterii* – nic więcej, nic mniej.

      Pełny cykl sterylizacji trwa zaledwie 10 minut

      Pełny cykl sterylizacji trwa zaledwie 10 minut

      rzygotowanie butelek do kolejnego karmienia zajmuje tylko 10 minut. Sterylizacja czystą parą eliminuje zarazki, a urządzenie automatycznie się wyłącza, pozostawiając butelki gotowe do użycia.

      Zaprojektowany by minimalizować ryzyko nieprzyjemnych zapachów

      Zaprojektowany by minimalizować ryzyko nieprzyjemnych zapachów

      Nowa tacka ociekowa skutecznie chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, minimalizując ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnym stanie.

      Dostosuj wielkośc urządzenia do swoich potrzeb

      Dostosuj wielkośc urządzenia do swoich potrzeb

      Sterylizator został zaprojektowany z myślą o oszczędności miejsca. Wymienne części pozwalają dostosować wielkość urządzenia do własnych potrzeb i ilości sterylizowanych przedmiotów oraz zaoszczędzić przestrzeń na blacie, gdy nie jest używany.

      Zachowuje sterylność przez 24 godziny*

      Zachowuje sterylność przez 24 godziny*

      Zachowaj sterylność zawartości sterylizatora nawet do 24 godzin – wystarczy, że utrzymasz pokrywkę zamkniętą, bez potrzeby użycia środków chemicznych. Dodatkowo, nowa tacka ociekowa chroni płytę grzejną przed kroplami mleka, ograniczając ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów i utrzymując urządzenie w idealnej czystości.

      Przestronny w środku, kompaktowy na zewnątrz

      Przestronny w środku, kompaktowy na zewnątrz

      W sterylizatorze Philips Avent możesz jednocześnie sterylizować do 6 butelek. Urządzenie pomieści także inne akcesoria, takie jak smoczki do butelek, smoczki uspokajające czy części ręcznego laktatora.

      Szybki i łatwy montaż i demontaż urządzenia

      Szybki i łatwy montaż i demontaż urządzenia

      Sterylizator Philips Avent został zaprojektowany tak, aby łatwo i szybko go wyczyścić – od góry do dołu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym płytę grzewczą. Zyskaj więcej czasu na to, co naprawdę ważne – bliskość z Twoim dzieckiem.

      Specyfikacja techniczna

      • Dane techniczne

        Napięcie
        220–240 V~ 50–60 Hz, 220~ 60 Hz (Korea), 120–127 V~ 60 Hz (Wietnam), 110 V~ 60 Hz (Tajwan)
        Pobór mocy
        650  W

      • Waga i wymiary

        Wymiary
        304 x 183 x 359  mm
        Waga
        1,78  kg

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w
        Chiny

      • Zawartość zestawu

        Szczypce
        1  szt.
        Elektryczny sterylizator parowy
        1 szt.

      • Pałeczka okrężnicy, pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty, Streptococcus agalactiae, Enterobacter sakazakii, Salmonella enterica, monocytogeny listerii. Testy zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium badawcze.
