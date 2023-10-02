Szybki i łatwy montaż i demontaż urządzenia

Sterylizator Philips Avent został zaprojektowany tak, aby łatwo i szybko go wyczyścić – od góry do dołu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w tym płytę grzewczą. Zyskaj więcej czasu na to, co naprawdę ważne – bliskość z Twoim dzieckiem.