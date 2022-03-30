ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Philips AventSmoczek antykolkowy

SCF631/27

4.3
| (24) Opinie | 86% poleca ten produkt

1 Nagroda

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Nasz smoczek antykolkowy umożliwia nieprzerwane karmienie. Powietrze jest odprowadzane do butelki z dala od brzuszka dziecka. Prążkowana tekstura smoczka zapobiega jego wypadaniu i minimalizuje przerwy wypływu pokarmu oraz dyskomfort.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 2 szt.

  • Smoczek dla noworodków

  • 0m+

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

24

Opinie

86%

poleca ten produkt

1

30/03/2022

Polska

Polska

Smoczki przypominajace piers

Smoczki przypominaja piers wiec nie utrudniaja karmienia naprzemiennego. Dziecko chętnie pije a dzieki systemowi antykolkowemu nie miałyśmy ani razu problemu z brzuszkiem. Także polecam

Zalety

Kształt, system antykolkowy

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy

30/03/2022

Polska

Polska

Wygodny w użyciu

Smoczki z tej serii są bardzo wygodne w użyciu i pozwalają dziecku swobodnie ssać. System antykolkowy sprawia, że butelki nie zapowietrzaja się.

Zalety

Wygodne w użyciu

Wady

Nie pasują do każdego rodzaju butelek np. Avent natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy

29/03/2022

Polska

Polska

Spełnia funkcje

Smoczki zdają egzamin. Używamy od początku karmienia, czyli już 2 miesiące.

Zalety

Nie zatyka się, łatwo się czyści

Wady

Może pęknąć gdy często go spażam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.

  2. Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.

  3. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.

  4. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011