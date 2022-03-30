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2 szt.
Smoczek dla noworodków
0m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Nagrody
4.3
z 5
24
Opinie
86%
poleca ten produkt
Mama_N
30/03/2022
Polska
Smoczki przypominajace piers
Smoczki przypominaja piers wiec nie utrudniaja karmienia naprzemiennego. Dziecko chętnie pije a dzieki systemowi antykolkowemu nie miałyśmy ani razu problemu z brzuszkiem. Także polecam
Zalety
Kształt, system antykolkowy
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Beata_Atari
30/03/2022
Polska
Wygodny w użyciu
Smoczki z tej serii są bardzo wygodne w użyciu i pozwalają dziecku swobodnie ssać. System antykolkowy sprawia, że butelki nie zapowietrzaja się.
Zalety
Wygodne w użyciu
Wady
Nie pasują do każdego rodzaju butelek np. Avent natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy
MamaOlka92
29/03/2022
Polska
Spełnia funkcje
Smoczki zdają egzamin. Używamy od początku karmienia, czyli już 2 miesiące.
Zalety
Nie zatyka się, łatwo się czyści
Wady
Może pęknąć gdy często go spażam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF631/27 Smoczek antykolkowy
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.
Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011