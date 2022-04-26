Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
2 szt.
Smoczek o średnim wypływie
3m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Nagrody
4.9
z 5
31
Opinie
100%
poleca ten produkt
Józefina
26/04/2022
Polska
Dobrze akceptowany przez dziecko
Moje dziecko szybko zaakceptowało smoczek, kolki rzeczywiście nie występują juz tak często. Bardzo polecam.
Zalety
Dobra jakość, akceptowany przez dziecko
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Asiasz1177
07/04/2022
Polska
Polecam
Bardzo dobry zestaw. Butelka idealnej wielkości dodatkowo smoczek przy butelce wykonany jest z trwałego materiału dziecko nie miało problemu z chwycenie smoczka i picia z butelki .
Zalety
Trwały materiał, wygodny smoczek
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF633/27 Smoczek antykolkowy
wrytmieserca
03/04/2022
Polska
Rewelacja
Polecam z czystym sumieniem smoczki ani razu córka nie miała kolki dzięki nim więc system antykolkowy działa! Polecam
Zalety
Jakość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF633/27 Smoczek antykolkowy
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.
Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011