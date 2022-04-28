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  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
  • Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

Produkcja zakończona

Philips AventSmoczek antykolkowy

SCF634/27

4.9
| (89) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*
Nasz smoczek antykolkowy umożliwia nieprzerwane karmienie. Powietrze jest odprowadzane do butelki z dala od brzuszka dziecka. Prążkowana tekstura smoczka zapobiega jego wypadaniu i minimalizuje przerwy wypływu pokarmu oraz dyskomfort.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzone rzadsze występowanie kolki i dyskomfortu*

  • 2 szt.

  • Smoczek o szybkim wypływie

  • 6m+

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Zaworek antykolkowy o potwierdzonej skuteczności*

Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

O 60% rzadsze rozdrażnienie w nocy*

Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Żebrowana faktura zapobiega zapadaniu się smoczka, umożliwiając nieprzerwane karmienie

Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

89

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

28/04/2022

Polska

Polska

Ulubiony smoczek mojego dziecka

Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.

Zalety

Jakość, akceptowany przez dziecko

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Super jakość i długa żywotność

Smoczki Avent są świetnej jakości, zrobione z mocnego tworzywa przez co nie wiotczeją i nie zmieniają kształtu nawet przy regularnym używaniu. Co ważne - łatwo je umyć i utrzymać higienę. Ich kształt od razu przypadł mojej córeczce do gustu i nie miała problemu z przyzwyczajeniem się. Polecam wszystkim mamom.

Zalety

autonomiczny kształt, łatwe mycie, długa żywotność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy

12/04/2022

Polska

Polska

Świetny smoczek!

Śmiało mogę powiedzieć, że jest to nasz ulubiony smoczek. System antykolkowy to dla nas zbawienie, gdyż od dawna borykaliśmy się z tym problemem. Dużym plusem jest to, że smoczek jest łatwy w czyszczeniu.

Zalety

nie barwi, łatwo się czyści

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy

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Przypisy

  1. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.

  2. Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.

  3. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.

  4. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011