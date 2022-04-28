Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
2 szt.
Smoczek o szybkim wypływie
6m+
Opracowaliśmy nasz zaworek antykolkowy z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu. Gdy dziecko je, zaworek zintegrowany ze smoczkiem rozciąga się, by zapobiec tworzeniu się próżni, i odsysa powietrze w tył butelki.Tym sposobem zatrzymuje powietrze w butelce daleko od brzuszka dziecka, co pomaga zmniejszyć częstotliwość kolek i dyskomfort.
Butelka antykolkowa Philips Avent zmniejsza częstotliwość występowania rozdrażnienia. Dzieci karmione butelką antykolkową Philips Avent były rozdrażnione w nocy o 60% rzadziej niż dzieci karmione konkurencyjną butelką antykolkową*.
Kształt smoczka umożliwia bezpieczne przysysanie, a żebrowana faktura pomaga zapobiegać zapadaniu się smoczka. Dzięki temu karmienie nie wymaga przerw i jest komfortowe.
Nagrody
4.9
z 5
89
Opinie
100%
poleca ten produkt
Józefina
28/04/2022
Polska
Ulubiony smoczek mojego dziecka
Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.
Zalety
Jakość, akceptowany przez dziecko
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Super jakość i długa żywotność
Smoczki Avent są świetnej jakości, zrobione z mocnego tworzywa przez co nie wiotczeją i nie zmieniają kształtu nawet przy regularnym używaniu. Co ważne - łatwo je umyć i utrzymać higienę. Ich kształt od razu przypadł mojej córeczce do gustu i nie miała problemu z przyzwyczajeniem się. Polecam wszystkim mamom.
Zalety
autonomiczny kształt, łatwe mycie, długa żywotność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Świetny smoczek!
Śmiało mogę powiedzieć, że jest to nasz ulubiony smoczek. System antykolkowy to dla nas zbawienie, gdyż od dawna borykaliśmy się z tym problemem. Dużym plusem jest to, że smoczek jest łatwy w czyszczeniu.
Zalety
nie barwi, łatwo się czyści
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki i znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką konkurencyjnej marki.
Potwierdzono, że konstrukcja smoczka zapobiega jego zapadaniu się oraz związanemu z tym połykaniu powietrza i przerwom w karmieniu.
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011