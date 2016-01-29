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  • Łatwe przejście do picia z kubka
  • Łatwe przejście do picia z kubka

Produkcja zakończona

Philips AventZestaw przejściowy butelka-kubek

SCF638/01

5
| (22) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łatwe przejście do picia z kubka
Ten antykolkowy zestaw przejściowy ułatwia dziecku rozpoczęcie picia z kubka. Dzięki wygodnym uchwytom dziecko będzie w stanie samodzielnie pić ze znajomego smoczka.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Łatwe przejście do picia z kubka

  • 120 ml

  • 4m+

Wygodne, zdejmowane uchwyty

Wygodne, zdejmowane uchwyty

Przyczep wygodne uchwyty do butelki dla niemowląt, aby pomóc dziecku w nauce samodzielnego picia

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

Wszystkie elementy można myć w zmywarce

.

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Ten kubek został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A

Kubek Philips Avent został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

22

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

16/05/2015

Polska

Polska

Polecam

Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 