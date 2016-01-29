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Produkcja zakończona
120 ml
4m+
Przyczep wygodne uchwyty do butelki dla niemowląt, aby pomóc dziecku w nauce samodzielnego picia
.
Kubek Philips Avent został wykonany z materiału niezawierającego bisfenolu A.
5.0
z 5
22
Opinie
100%
poleca ten produkt
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
IwonkaB
16/05/2015
Polska
Polecam
Butelka Classic+ - jest bardzo wytrzymałą butelką; - jest bardzo lekka; - łatwa w utrzymaniu czystości; - posiada dobry system odpowietrzania; - nie powoduje kolek u dziecka; - dziecko nie ma problemu z trzymaniem butelki; - ma ładny, zgrabny fason. Polecam dla wszystkich maluszków.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF680/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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