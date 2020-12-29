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Produkcja zakończona
3 butelki
125 ml
ze smoczkiem dla niemowląt
0m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Butelka do karmienia Avent Airflex wykorzystuje system przepływu Airflex, który działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia.
Badania klinicznie potwierdziły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż te karmione zwykłą butelką (www.philips.com/Avent).
4.7
z 5
101
Opinie
92%
poleca ten produkt
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Zalety
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Zalety
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Wady
Brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +