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  • Zdrowe, aktywne karmienie
  • Zdrowe, aktywne karmienie
  • Zdrowe, aktywne karmienie

Produkcja zakończona

Philips Avent AirflexButelka dla niemowląt Classic +

SCF640/37

4.7
| (101) Opinie | 92% poleca ten produkt
Zdrowe, aktywne karmienie
Butelka do karmienia Philips Avent Airflex jest wyposażona w wyjątkowy smoczek Avent Airflex, który wspomaga zdrowe i aktywne karmienie oraz działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia. Smoczek Airflex ułatwia dziecku przejście z karmienia piersią na karmienie butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Zdrowe, aktywne karmienie

  • 3 butelki

  • 125 ml

  • ze smoczkiem dla niemowląt

  • 0m+

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyposażona w zawór Airflex

Wyposażona w zawór Airflex

Butelka do karmienia Avent Airflex wykorzystuje system przepływu Airflex, który działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia.

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Badania klinicznie potwierdziły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż te karmione zwykłą butelką (www.philips.com/Avent).

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

101

Opinie

92%

poleca ten produkt

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Zalety

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Zalety

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Wady

Brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie