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  • Zdrowe, aktywne karmienie

Produkcja zakończona

Philips Avent AirflexButelka dla niemowląt Classic +

SCF643/17

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zdrowe, aktywne karmienie
Butelka do karmienia Philips Avent Airflex jest wyposażona w wyjątkowy smoczek Avent Airflex, który wspomaga zdrowe i aktywne karmienie oraz działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia. Smoczek Airflex ułatwia dziecku przejście z karmienia piersią na karmienie butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Zdrowe, aktywne karmienie

  • 1 butelka

  • 260 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 1m+

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyposażona w zawór Airflex

Wyposażona w zawór Airflex

Butelka do karmienia Avent Airflex wykorzystuje system przepływu Airflex, który działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia.

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Badania klinicznie potwierdziły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż te karmione zwykłą butelką (www.philips.com/Avent).

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF663/27 Classic PES baby bottle

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF663/27 Classic PES baby bottle

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF663/27 Classic PES baby bottle

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie