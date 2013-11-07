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Produkcja zakończona
1 butelka
330 ml
Smoczek o regulowanym wypływie
3m+
Smoczek trójprzepływowy ma szczelinę umożliwiającą regulowanie ilości wypływającego pokarmu. Prędkość przepływu można regulować, przekręcając butelkę na oznaczenie I, II lub III znajdujące się na smoczku.
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Butelka do karmienia Avent Airflex wykorzystuje system przepływu Airflex, który działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia.
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +