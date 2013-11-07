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  • Zdrowe, aktywne karmienie

Produkcja zakończona

Philips Avent AirflexButelka dla niemowląt Classic +

SCF646/17

4.8
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zdrowe, aktywne karmienie
Butelka do karmienia Philips Avent Airflex jest wyposażona w wyjątkowy smoczek Avent Airflex, który wspomaga zdrowe i aktywne karmienie oraz działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia. Smoczek Airflex ułatwia dziecku przejście z karmienia piersią na karmienie butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Klinicznie potwierdzona redukcja kolki

Zdrowe, aktywne karmienie

  • 1 butelka

  • 330 ml

  • Smoczek o regulowanym wypływie

  • 3m+

Regulowany wypływ smoczka zapewnia większe porcje pokarmu

Regulowany wypływ smoczka zapewnia większe porcje pokarmu

Smoczek trójprzepływowy ma szczelinę umożliwiającą regulowanie ilości wypływającego pokarmu. Prędkość przepływu można regulować, przekręcając butelkę na oznaczenie I, II lub III znajdujące się na smoczku.

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyposażona w zawór Airflex

Wyposażona w zawór Airflex

Butelka do karmienia Avent Airflex wykorzystuje system przepływu Airflex, który działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie