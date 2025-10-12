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Produkcja zakończona
SCF670/01
260 ml
12 m+
Ten stylowy kubek zapewnia przez dłuższy czas odpowiednią temperaturę napoju dla Twojego aktywnego dziecka
Opatentowany zaworek kontroluje wypływ, zapobiegając rozlewaniu, nawet w przypadku odwrócenia lub położenia produktu na boku.
Ustnik jest odporny na gryzienie i zapewnia szybszy wypływ, natomiast kubek o dużej pojemności jest przeznaczony dla starszych dzieci
Opinie
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Nie można zamieniać z innymi kubkami dla dzieci Philips Avent