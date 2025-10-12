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  • Zapewnia świeżość napoju na dłużej
  • Zapewnia świeżość napoju na dłużej

Produkcja zakończona

Philips AventKubek termiczny

SCF670/01

Zapewnia świeżość napoju na dłużej
Stylowo zaprojektowany kubek termiczny Philips Avent ze zwierzątkiem jest idealny na spacery i zapewnia świeżość napoju przez dłuższy czas. W zestawie ustnik odporny na gryzienie oraz zaworek.
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Ustnik niekapek — odporny na gryzienie

Zapewnia świeżość napoju na dłużej

  • 260 ml

  • 12 m+

Idealny dla aktywnych dzieci. Zapewnia odpowiednią temperaturę napoju

Idealny dla aktywnych dzieci. Zapewnia odpowiednią temperaturę napoju

Ten stylowy kubek zapewnia przez dłuższy czas odpowiednią temperaturę napoju dla Twojego aktywnego dziecka

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Ustnik zapobiegający rozlewaniu z opatentowanym zaworkiem

Opatentowany zaworek kontroluje wypływ, zapobiegając rozlewaniu, nawet w przypadku odwrócenia lub położenia produktu na boku.

Szybszy wypływ i ustnik odporny na gryzienie

Szybszy wypływ i ustnik odporny na gryzienie

Ustnik jest odporny na gryzienie i zapewnia szybszy wypływ, natomiast kubek o dużej pojemności jest przeznaczony dla starszych dzieci

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Nie można zamieniać z innymi kubkami dla dzieci Philips Avent