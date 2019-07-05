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Produkcja zakończona

Philips AventTalerz z podziałem dla dziecka 12 m+

SCF702/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

Talerz z podziałem SCF702/00 firmy Philips Avent jest dostosowany do etapów rozwoju dziecka

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Talerz dla dziecka

Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę

  • Biały

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

Stworzone we współpracy z czołową psycholog dziecięcą

0% BPA

Odpowiednia do mikrofalówki

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Ця тарілка чудово підходить для малюків

Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 