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Produkcja zakończona
Zachęca do jedzenia poprzez naukę i zabawę
Talerz z podziałem SCF702/00 firmy Philips Avent jest dostosowany do etapów rozwoju dziecka
Biały
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
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