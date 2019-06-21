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  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
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  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
  • Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką

Philips AventŁyżeczki do karmienia dziecka 6 m+

SCF710/00

4.9
| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką
Łyżeczki do karmienia SCF710/00 firmy Philips Avent są dostosowane do etapów rozwoju dziecka
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka polecana przez mamy na całym świecie1

Produkt firmy Avent przeznaczony do karmienia

Łyżeczka do karmienia z miękką końcówką

0% BPA

Łatwe mycie, również w zmywarce

Długi uchwyt

Długi uchwyt

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Яркие и удобные!

Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek kanalak

A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Avent Etetőkanál

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Avent Etetőkanál

28/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent”

Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku. 

  1. Miękka końcówka nie jest dostępna w Stanach Zjednoczonych