Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
4.9
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
Анна2821
21/06/2019
Україна
Яркие и удобные!
Очень удобные ложечки, удобно набирать пюре, ничего не растекается, дочке очень нравится грызть ручки ложечки, они мягкие и хорошо даются)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Ложки для годування дітей від 6 міс.
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek kanalak
A vidám szín leköti a kicsi figyelmét, az ergonomikus forma pedig a szülőnek könnyebbség etetéskor. vastag nyél később persze a babának is jobb fogást biztosít. Puha kanálvég a baba ínyével nagyon kíméletes, nem félek, ha ráharap a kanálra.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Avent Etetőkanál
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Avent Etetőkanál
Flp10
28/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent”
Este un produs foarte bun pentru începerea diversificării...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF710/00 Linguri înţărcat pt. copii p. 6 luni
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 8139 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2024 roku.
Miękka końcówka nie jest dostępna w Stanach Zjednoczonych