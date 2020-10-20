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Philips Avent Łyżeczki do karmienia dziecka 6 m+
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Instrukcja obsługi
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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent można myć w zmywarce?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
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