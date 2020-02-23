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  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania

Produkcja zakończona

Philips AventKubek z ustnikiem

SCF746/01

4.9
| (18) Opinie | 100% poleca ten produkt
Picie bez rozlewania
Kubek niekapek Philips Avent nie zawiera bisfenolu A. Ma miękkie uchwyty i miękki silikonowy ustnik, który zapewnia picie bez rozlewania. Wspomaga naukę samodzielnego picia, ponieważ jest wygodny w obsłudze dla dziecka.
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

Picie bez rozlewania

  • Picie bez rozlewania

  • 200 ml

  • 6m+

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu podczas picia

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

18

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Gyakorlatban is bizonyított

Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.

Zalety

Minden szempontból praktikus

Wady

Nem tudok ilyet mondani

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Pracownik Philips

A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek

[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.

Zalety

Tökéletes termék

Wady

Ilyen nincs

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

A legjobb itatópohár

Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék

Zalety

Nem csepeg

Wady

Nincs olyan

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 