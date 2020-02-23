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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Picie bez rozlewania
200 ml
6m+
Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.
Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.
4.9
z 5
18
Opinie
100%
poleca ten produkt
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
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Minden szempontból praktikus
Wady
Nem tudok ilyet mondani
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Pracownik Philips
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
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Tökéletes termék
Wady
Ilyen nincs
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
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Nem csepeg
Wady
Nincs olyan
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
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