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  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania
  • Picie bez rozlewania

Produkcja zakończona

Philips AventKubek z ustnikiem

SCF746/03

4.5
| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt
Picie bez rozlewania
Kubek niekapek Philips Avent nie zawiera bisfenolu A. Ma miękkie uchwyty i miękki silikonowy ustnik, który zapewnia picie bez rozlewania. Wspomaga naukę samodzielnego picia, ponieważ jest wygodny w obsłudze dla dziecka.
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Pozwala łatwo przejść od karmienia z butelki do picia z kubka

Picie bez rozlewania

  • Picie bez rozlewania

  • 200 ml

  • 6m+

Wbudowany zawór zapobiega rozlewaniu podczas picia

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik ogranicza konieczność odchylania główki

Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Miękkie uchwyty kubka treningowego ułatwiające dziecku chwytanie

Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Povedená láhev

Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.

Zalety

Kryt pro cestování

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/02 Hrneček s hubičkou

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/02 Hrneček s hubičkou

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком

30/09/2020

Україна

Україна

Універсальна та якісна!

Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 