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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Picie bez rozlewania
200 ml
6m+
Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.
Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.
4.5
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Knightey-
06/05/2021
Česká republika
Povedená láhev
Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.
Zalety
Kryt pro cestování
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF746/03 Чашка з носиком
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