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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Picie bez rozlewania
260 ml
12 m+
Zakrzywiony ustnik zaprojektowano z myślą o ułatwieniu małym dzieciom nauki korzystania z kubeczka bez konieczności zbytniego odchylania główki.
Uchwyty kubka treningowego pomagają dziecku trzymać kubek i pić samodzielnie. Mają one kształt dostosowany do małych rączek i są gumowe, co zapewnia lepszy chwyt.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Zalety
Jó áron jó minőség.
Wady
Nincs ilyen.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF747/02 Чашка з носиком
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF747/02 Чашка з носиком
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Lonček z ustnikom
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF747/04 Lonček z ustnikom
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