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Produkcja zakończona
340 ml
18m+, ze słomką
5.0
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
Beata11
28/08/2017
Polska
Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy
Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką
wiol12
30/12/2014
Polska
Bardzo praktyczny dla małych dzieci
Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką
aga82
17/10/2013
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten kubek jest doskonały dla małych dzieci.
Kubek łatwy w utrzymaniu czystości. Doskonały niekapek - z kubka nie cię nie wylewa. Idealny podczas zabaw. Dziecko bez trudu utrzymuje kubek w rączkach. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką
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