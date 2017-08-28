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  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
  • Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży

Produkcja zakończona

Philips AventKubki ze słomką

SCF762/00

5
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży
Kubek ze słomką SCF762/00 firmy Philips Avent to idealne rozwiązanie dla rozwijającego się dziecka. Jest szczelny, dzięki wyjątkowej pokrywce dziecko może w prosty sposób samodzielnie z niego korzystać, można go całkowicie rozłożyć i dokładnie wyczyścić.
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Szczelny, dziecko może samodzielnie z niego korzystać

Odkręcana pokrywka zapewnia czystość słomki podczas podróży

  • 340 ml

  • 18m+, ze słomką

Miękka silikonowa słomka z wbudowanym szczelnym zaworkiem

Dziecko może z łatwością odkręcić i zamknąć pokrywkę

Odkręcana pokrywka to gwarancja czystej słomki

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

28/08/2017

Polska

Polska

Najlepszy bidon z jakiego korzystaliśmy

Bidon jest bardzo praktyczny, higieniczny, płyn nie rozlewa się. Pomimo wielu upadków na różne powierzchnie, nadal wygląda niemal jak nowy. Polecam serdecznie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką

30/12/2014

Polska

Polska

Bardzo praktyczny dla małych dzieci

Z kubka nie wylewa się napój. Dziecko z łatwością trzyma taki kubek.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką

17/10/2013

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten kubek jest doskonały dla małych dzieci.

Kubek łatwy w utrzymaniu czystości. Doskonały niekapek - z kubka nie cię nie wylewa. Idealny podczas zabaw. Dziecko bez trudu utrzymuje kubek w rączkach. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF762/00 Kubki ze słomką

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 