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Produkcja zakończona
Zestawy wymiennych słomek
Ze szczoteczką
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
liskahana
17/12/2017
Česká republika
Praktická a super věc.
Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF764/00 Hrnečky s brčkem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF764/00 Hrnečky s brčkem
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