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  • Utrzymuje kubek ze słomką w czystości
  • Utrzymuje kubek ze słomką w czystości
  • Utrzymuje kubek ze słomką w czystości
  • Utrzymuje kubek ze słomką w czystości

Produkcja zakończona

Philips AventKubki ze słomką

SCF764/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Utrzymuje kubek ze słomką w czystości
Pakiet Philips Avent SCF764/00 obejmuje dwa zestawy wymiennych słomek i szczoteczkę do czyszczenia. Oznacza to, że słomkę kubka można przez cały czas utrzymywać w czystości i korzystać z niej w dowolnym momencie z zachowaniem zasad higieny.
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Wymienne słomki silikonowe ze szczoteczką do czyszczenia

Utrzymuje kubek ze słomką w czystości

  • Zestawy wymiennych słomek

  • Ze szczoteczką

Zawiera 2 zestawy wymiennych słomek i szczoteczkę do czyszczenia

Do kubków o pojemności 260 ml

Szczoteczka umożliwia łatwe czyszczenie słomek

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Praktická a super věc.

Zakoupila jsem lahvičku s brčkem jiné značky a vůbec mi nedošlo, že by mohl nastat problém. Jenže za pár dní bylo brčko zanesené a hádejte co - náhradní této značky se nevyrábí a o kartáčku jsem si taky mohla jen nechat zdát. Lahvička letěla do koše. Takže za mě je toto super!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF764/00 Hrnečky s brčkem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF764/00 Hrnečky s brčkem

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