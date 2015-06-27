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  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
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  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
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  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia

Philips AventKubek do nauki samodzielnego picia

SCF782/00

4.5
| (73) Opinie | 88% poleca ten produkt
Pomaga w nauce samodzielnego picia
Kubek 360 do nauki samodzielnego picia ułatwia dzieciom przejście z kubka niekapka na otwarty kubeczek – bez rozlewania! Dzięki technologii zaworka, który jest uruchamiany podczas kontaktu z ustami, ciecz wypływa z naczynia tylko wtedy, gdy dziecko przyciśnie wargi do jego brzegu. Kubek 360 nie ma ustnika, dlatego można pić z dowolnego miejsca wokół jego krawędzi – zupełnie jak w kubkach dla dorosłych. Przyjemna dla oka kolorystyka zachęca dzieci do korzystania z tego kubeczka, a specjalna pokrywka zapewnia czystość naczynia zarówno w domu, jak i w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Idealny kubek dla rosnących maluchów

Pomaga w nauce samodzielnego picia

  • 260 ml

  • 9 m+

Picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi kubka, podobnie jak w przypadku otwartych kubków

Picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi kubka, podobnie jak w przypadku otwartych kubków

Ten kubek bez ustnika umożliwia picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi, podobnie jak kubki dla dorosłych.

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Konstrukcja kubka bez ustnika sprzyja zdrowemu wyrastaniu ząbków.

Technologia aktywowania ustami

Technologia aktywowania ustami

Ten kubek bez ustnika ma wyjątkowy zaworek, który uruchamia się podczas kontaktu z ustami — dzięki temu ciecz wypływa z kubka tylko wtedy, kiedy dziecko przyciska wargi do krawędzi kubka. Zaworek automatycznie zamyka się między łykami, więc picie odbywa się bez rozlewania i bałaganu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

73

Opinie

88%

poleca ten produkt

27/06/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, polecam!

Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

27/06/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, polecam!

Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

27/06/2015

Polska

Polska

Idealny nie tylko do nauki :)

Kubeczek okazał się idealny: jest praktyczny, poręczny, ładny, a dziecko uwielbia z niego pić. Jestem bardzo z niego zadowolona, bo: - ma miarkę i wiem ile dziecko wypija napoju, - nie wylewa się z niego napój, więc dziecko może nosić kubek po całym domu (przydatne szczególnie u znajomych), - moje dziecko uwielbia pić z tego kubeczka zarówno w domu, jak i przy wyjściu, - łatwo się go składa i wygodnie myje, - ładnie wygląda - jest idealnej wielkości - moje dziecko nie pije więcej niż 160-200 ml na raz więc objętość kubeczka jest w sam raz (- nie lubię nosić zbyt dużych kubeczków, bo są nieporęczne i zajmują dużo cennego miejsca w i tak już zapchanej torbie. Jedynym minusem kubeczka jest to, że trudno się z niego pije przy zamianie na zwykły kubeczek, ale swoją główną funkcję spełnia idealnie. ps. nie używamy go do nauki picia, tylko po prostu do picia zwłaszcza na wyjściach, w podróży, u znajomych, na plaży, w sklepie itp.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. 77% ankietowanych dentystów dziecięcych zgadza się, że ten kubek zapewnia zdrowy rozwój jamy ustnej (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)

  2. 72% ankietowanych dentystów dziecięcych poleciłoby technologię aktywowania ustami (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)