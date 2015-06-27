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Raty 3x0% z Klarna
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260 ml
9 m+
Ten kubek bez ustnika umożliwia picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi, podobnie jak kubki dla dorosłych.
Konstrukcja kubka bez ustnika sprzyja zdrowemu wyrastaniu ząbków.
Ten kubek bez ustnika ma wyjątkowy zaworek, który uruchamia się podczas kontaktu z ustami — dzięki temu ciecz wypływa z kubka tylko wtedy, kiedy dziecko przyciska wargi do krawędzi kubka. Zaworek automatycznie zamyka się między łykami, więc picie odbywa się bez rozlewania i bałaganu.
4.5
z 5
73
Opinie
88%
poleca ten produkt
Kasia37
27/06/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, polecam!
Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
kasik324
27/06/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, polecam!
Używamy kubeczka od ok. 2 tygodni. PO tym czasie testowania śmiało mogę stwierdzić że to produkt wręcz idealny! Syn ma 15mc i bez problemu zorientował się na czym polega picie z takiego kubka. Juz od dłuższego czasu bardzo chciał pić, tak jak dorośli- z prawdziwego kubeczka- więc kubek do nauki picia Avent był strzałem w dziesiątkę. Kubek jest solidnie wykonany, łatwo go utrzymać w czystości. Kolejnym atutem jest gama kolorystyczna oraz ciekawe wzory na kubku. Posiada on również zamknięcie, przykrywkę, która idealnie nadaje się w czasie podrózy. Gorąco polecam zwłaszcza gdy chcemy przejść z niekapów do normalnego kubeczka.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Beatrice
27/06/2015
Polska
Idealny nie tylko do nauki :)
Kubeczek okazał się idealny: jest praktyczny, poręczny, ładny, a dziecko uwielbia z niego pić. Jestem bardzo z niego zadowolona, bo: - ma miarkę i wiem ile dziecko wypija napoju, - nie wylewa się z niego napój, więc dziecko może nosić kubek po całym domu (przydatne szczególnie u znajomych), - moje dziecko uwielbia pić z tego kubeczka zarówno w domu, jak i przy wyjściu, - łatwo się go składa i wygodnie myje, - ładnie wygląda - jest idealnej wielkości - moje dziecko nie pije więcej niż 160-200 ml na raz więc objętość kubeczka jest w sam raz (- nie lubię nosić zbyt dużych kubeczków, bo są nieporęczne i zajmują dużo cennego miejsca w i tak już zapchanej torbie. Jedynym minusem kubeczka jest to, że trudno się z niego pije przy zamianie na zwykły kubeczek, ale swoją główną funkcję spełnia idealnie. ps. nie używamy go do nauki picia, tylko po prostu do picia zwłaszcza na wyjściach, w podróży, u znajomych, na plaży, w sklepie itp.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF782/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
77% ankietowanych dentystów dziecięcych zgadza się, że ten kubek zapewnia zdrowy rozwój jamy ustnej (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)
72% ankietowanych dentystów dziecięcych poleciłoby technologię aktywowania ustami (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)