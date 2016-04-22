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Raty 3x0% z Klarna
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340 ml
340 ml
12 m+
Ten kubek bez ustnika umożliwia picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi, podobnie jak kubki dla dorosłych.
Konstrukcja kubka bez ustnika sprzyja zdrowemu wyrastaniu ząbków.
Ten kubek bez ustnika ma wyjątkowy zaworek, który uruchamia się podczas kontaktu z ustami — dzięki temu ciecz wypływa z kubka tylko wtedy, kiedy dziecko przyciska wargi do krawędzi kubka. Zaworek automatycznie zamyka się między łykami, więc picie odbywa się bez rozlewania i bałaganu.
4.7
z 5
52
Opinie
100%
poleca ten produkt
Malcia87
22/04/2016
Polska
Polecam
Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Adela
22/01/2016
Polska
Wielofunkcyjny
Łatwo się myje, bardzo fajne uchwyty, nic się nie wylewa, super kolory. Dzięki temu kubkowi moje dzieci nie korzystały z kubków z ustnikami które ponoć nie są polecane przez wszystkich ortodontów.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
PatrycjaSSS
13/01/2016
Polska
Doskonały pod każdym względem !
Ten kubeczek bardzo nam pomógł podczas nauki samodzielnego picia przez mojego synka. Z czystym serduszkiem moge jego polecić wszystkim mamom !
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
77% ankietowanych dentystów dziecięcych zgadza się, że ten kubek zapewnia zdrowy rozwój jamy ustnej (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)
72% ankietowanych dentystów dziecięcych poleciłoby technologię aktywowania ustami (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)