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Wszystkie serie

  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia
  • Pomaga w nauce samodzielnego picia

Philips AventKubek do nauki samodzielnego picia

SCF784/00

4.7
| (52) Opinie | 100% poleca ten produkt
Pomaga w nauce samodzielnego picia
Ułatwia dzieciom przejście z kubka niekapka na otwarty kubeczek — bez rozlewania! Dzięki technologii zaworka, który jest uruchamiany podczas kontaktu z ustami, ciecz wypływa z kubeczka tylko wtedy, gdy dziecko przyciśnie wargi do brzegu.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Idealny kubek dla rosnących maluchów

Pomaga w nauce samodzielnego picia

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12 m+

Picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi kubka, podobnie jak w przypadku otwartych kubków

Picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi kubka, podobnie jak w przypadku otwartych kubków

Ten kubek bez ustnika umożliwia picie z dowolnego miejsca wokół krawędzi, podobnie jak kubki dla dorosłych.

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Umożliwia zdrowy rozwój jamy ustnej*

Konstrukcja kubka bez ustnika sprzyja zdrowemu wyrastaniu ząbków.

Technologia aktywowania ustami

Technologia aktywowania ustami

Ten kubek bez ustnika ma wyjątkowy zaworek, który uruchamia się podczas kontaktu z ustami — dzięki temu ciecz wypływa z kubka tylko wtedy, kiedy dziecko przyciska wargi do krawędzi kubka. Zaworek automatycznie zamyka się między łykami, więc picie odbywa się bez rozlewania i bałaganu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

52

Opinie

100%

poleca ten produkt

2

22/04/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

22/01/2016

Polska

Polska

Wielofunkcyjny

Łatwo się myje, bardzo fajne uchwyty, nic się nie wylewa, super kolory. Dzięki temu kubkowi moje dzieci nie korzystały z kubków z ustnikami które ponoć nie są polecane przez wszystkich ortodontów.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

13/01/2016

Polska

Polska

Doskonały pod każdym względem !

Ten kubeczek bardzo nam pomógł podczas nauki samodzielnego picia przez mojego synka. Z czystym serduszkiem moge jego polecić wszystkim mamom !

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. 77% ankietowanych dentystów dziecięcych zgadza się, że ten kubek zapewnia zdrowy rozwój jamy ustnej (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)

  2. 72% ankietowanych dentystów dziecięcych poleciłoby technologię aktywowania ustami (niezależne badanie internetowe, USA, kwiecień 2016 r.)