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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Zestaw wymiennych słomek
2 sztuki w opakowaniu
Kubki z wygiętą słomką 300 ml — skorzystaj ze słomki z opakowania. Kubki z wygiętą słomką 200 ml — użyj nożyczek, aby skrócić słomkę o 3 cm. Aby w łatwy sposób zmierzyć słomkę, sprawdź miarkę znajdującą się z boku opakowania.
Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w naturalnej pozycji.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
puccawa
06/08/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Spokojenost!
Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.
Zalety
ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Lucka83
19/01/2020
Česká republika
Super!
Maximalni spokojenost, je super, ze se prodava jako nahradni dil!
Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem
CookieDo
05/07/2019
Lietuva
Puikūs!
Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
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