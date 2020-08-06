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  • Łatwa wymiana słomek
  • Łatwa wymiana słomek

Philips AventKubki ze słomką

SCF797/00

5
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łatwa wymiana słomek
Zestaw wymiennych słomek Philips Avent Bendy obejmuje 2 sztuki. Przyda się, aby wymienić zgubioną słomkę lub utrzymać czystość i higienę kubka. Można z nich korzystać w dowolnym momencie!
Poznaj wszystkie korzyści
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Utrzymaj kubek ze słomką w idealnym stanie!

Łatwa wymiana słomek

  • Zestaw wymiennych słomek

  • 2 sztuki w opakowaniu

Łatwa wymiana słomki pozwala na utrzymanie jej w czystości

Przeznaczone do wszystkich kubków z wygiętą słomką

Przeznaczone do wszystkich kubków z wygiętą słomką

Kubki z wygiętą słomką 300 ml — skorzystaj ze słomki z opakowania. Kubki z wygiętą słomką 200 ml — użyj nożyczek, aby skrócić słomkę o 3 cm. Aby w łatwy sposób zmierzyć słomkę, sprawdź miarkę znajdującą się z boku opakowania.

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Dolna część słomki jest wygięta, aby ułatwić picie aż do ostatniego łyku

Dolna część słomki jest wygięta, aby słomka łatwo dosięgała płynu, co pozwala pić w naturalnej pozycji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

06/08/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Spokojenost!

Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.

Zalety

ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem

19/01/2020

Česká republika

Česká republika

Super!

Maximalni spokojenost, je super, ze se prodava jako nahradni dil!

Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Hrnečky s brčkem

05/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikūs!

Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 