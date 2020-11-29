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Kubek My Grippy z ustnikiem
300 ml
9 m+
1 sztuka w opakowaniu
Nie ma nic lepszego od przygody. Zapytaj swojego maluszka. Ten szczelny kubek z ustnikiem umożliwia picie bez rozlewania nawet w podróży. Wyjątkowy zawór sprawia, że płyn wypływa tylko wówczas, gdy dziecko pije z kubka, więc nie musisz martwić się drobnymi wypadkami. Nie musisz nam wierzyć na słowo — 91% mam potwierdza szczelność tego kubka*
Aby picie było łatwe i wygodne, maluchy potrzebują ustników nie tylko delikatnych dla dziąseł, ale również wytrzymujących nacisk rozwijających się ząbków. Kubek z ustnikiem My Grippy spełnia oba te warunki dzięki odpornemu na gryzienie, miękkiemu ustnikowi.
Twoje dziecko szybko opanuje umiejętność samodzielnego picia dzięki wygodnym uchwytom tego kubka. Jego wyprofilowany kształt i antypoślizgowa struktura ułatwiają trzymanie w małych rączkach.
4.3
z 5
43
Opinie
88%
poleca ten produkt
Omas
29/11/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Ideální pro roční dítě
Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.
Zalety
Savička odolná proti rozkousání
Wady
Nic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
Ievalaza
21/09/2020
Lietuva
Patiko
Avent gertuvė/puodelis Gavome šansą išbandyti Avent puodelį su snapeliu. Iki šiol bandėme įvairių firmų bei modelių gertuves, tačiau daugelis netiko. Išbandę šį Avent puodelį galime pasakyti - tai ir mamos ir vaiko vienas mėgstamiausių puodelių. Pirmiausia, forma, bei mažyčiai iškilimai šonuose yra puikiai pritaikyti mažoms rankytėms, lengva tvirtai laikyti, neslysta. Taip pat patiko tai, kad geruvę sudaro vos kelios dalys, jas lengva išplauti, lengai ir greitai galima visas dalis išimti bei sudėti atgal. Visų didžiausias pliusas yra nepralaidumas vandeniui. Gertuvę mano 1.9 metų sūnus jau kelis kartus buvo numetęs ant žemės, tačiau neišbėgo nei lašelis. Galiu drąsiai dėtis šią gertuvę į rankine ir nebijoti, jog daiktai viduje sušlaps. Patogus dangtelis dar labiau užtikrina,kad vandenukas neišbėgtų. Dangtelis užsideda ir nusiima lengvai, mažiems pirštukams nereikia vargti. Ši Avent geruvė su snapeliu mums labai patiko. Pastebėjau, kad kai gavome šią gertuvę, sūnus per dieną išgeria didesnį kiekį skysčių, o tai labai džiugina. Smagi, patvari, paprastai sudedama, nepraleidžianti vandens ir dar kelianti apetitą atsigerti.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
ingucci
21/09/2020
Lietuva
Super!!
Faktas vienas - esame Philips Avent firmos gerbėjai!!! Iki šiol sūnelis naudojo Avent puodelį su šiaudeliu, tiksliau, šis vienintelis buvo "įtikęs" ir nenukeliavo į tamsújį stalčiú, kuriame atgulę "ilsisi" ne vienas, įvairiú firmú ir modeliú puodelis-gertuvė. Pradėjus naudoti šį puodelį, pirmas dienas nemokėjo atsigerti, nors esame jau gan dideli vyrai, bet viskas dėl įpročio naudojant gertuvę su šiaudeliu, mat šiá reikia užversti. Man labiausiai patiko paprasta priežiūra,nereikia išiminėti daug detaliú, norint išplauti. Kiti pliusai būtú: patogu laikyti rankytėse, nevarva, pakramčius nelieka dantukú žymiú! Labai džiaugiamės, kad nebereikia visur vežiotis vienos ir tos pačios gertuvės, dabar viena namuos, kita visada pas mama kuprinėje!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla - SCF802/02 Puodelis su minkštu, kramtymui atspariu snapeliu
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