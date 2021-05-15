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  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
  • Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania

Philips AventKubek z twardym ustnikiem

SCF804/03

4.3
| (42) Opinie | 82% poleca ten produkt
Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania
Kubek z ustnikiem Philips Avent My Grippy jest wyposażony w wyjątkowy zawór i zapewnia szczelność — potwierdzają to mamy! Jego antypoślizgowa struktura i wyprofilowany kształt dostosowany do małych rączek pomagają dzieciom w nauce samodzielnego picia.
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Superodporny na gryzienie ustnik dla pierwszych ząbków

Szczelny kubek umożliwiający picie bez rozlewania

  • Kubek My Grippy z ustnikiem

  • 300 ml

  • 18m+

  • 1 sztuka w opakowaniu

Zaawansowany zawór — picie bez rozlewania

Zaawansowany zawór — picie bez rozlewania

Nie ma nic lepszego od przygody. Zapytaj swojego maluszka. Ten szczelny kubek z ustnikiem umożliwia picie bez rozlewania nawet w podróży. Wyjątkowy zawór sprawia, że płyn wypływa tylko wówczas, gdy dziecko pije z kubka, więc nie musisz martwić się drobnymi wypadkami. Nie tylko my tak twierdzimy — 82% mam potwierdza szczelność tego kubka*

Superodporny na gryzienie, twardy ustnik dla pierwszych ząbków

Superodporny na gryzienie, twardy ustnik dla pierwszych ząbków

Ustnik My Grippy jest superodporny na gryzienie, co ułatwia dzieciom picie z kubka niekapka.

Mała liczba części — prosty montaż i czyszczenie (można myć w zmywarce)

Mała liczba części — prosty montaż i czyszczenie (można myć w zmywarce)

Kubek z ustnikiem Philips Avent My Grippy zawiera tylko kilka części, dzięki czemu jego składanie jest wyjątkowo proste. Jest wyposażony w higieniczną nasadkę, która pomaga w utrzymaniu czystości ustnika, a wszystkie jego elementy można myć w zmywarce, co zapewnia wygodę użytkowania.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

42

Opinie

82%

poleca ten produkt

15/05/2021

Polska

Polska

Ekstra

Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.

Zalety

Odkręcany, nie kapie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

10/07/2018

Polska

Polska

Kubek przypadł do gustu mojej córce :)

Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

14/12/2023

Česká republika

Česká republika

nejlepší lahvička

vyzkoušeli jsme spoustu, s brčkama rozkousá, tahle drží nejdéle, màme už skoro rok, budu kupovat ještě jednu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Niezależne testy rynkowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2013 r.