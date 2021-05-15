Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Kubek My Grippy z ustnikiem
300 ml
18m+
1 sztuka w opakowaniu
Nie ma nic lepszego od przygody. Zapytaj swojego maluszka. Ten szczelny kubek z ustnikiem umożliwia picie bez rozlewania nawet w podróży. Wyjątkowy zawór sprawia, że płyn wypływa tylko wówczas, gdy dziecko pije z kubka, więc nie musisz martwić się drobnymi wypadkami. Nie tylko my tak twierdzimy — 82% mam potwierdza szczelność tego kubka*
Ustnik My Grippy jest superodporny na gryzienie, co ułatwia dzieciom picie z kubka niekapka.
Kubek z ustnikiem Philips Avent My Grippy zawiera tylko kilka części, dzięki czemu jego składanie jest wyjątkowo proste. Jest wyposażony w higieniczną nasadkę, która pomaga w utrzymaniu czystości ustnika, a wszystkie jego elementy można myć w zmywarce, co zapewnia wygodę użytkowania.
4.3
z 5
42
Opinie
82%
poleca ten produkt
Kasia199999
15/05/2021
Polska
Ekstra
Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.
Zalety
Odkręcany, nie kapie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Dziecijedza2018
10/07/2018
Polska
Kubek przypadł do gustu mojej córce :)
Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
denda111
14/12/2023
Česká republika
nejlepší lahvička
vyzkoušeli jsme spoustu, s brčkama rozkousá, tahle drží nejdéle, màme už skoro rok, budu kupovat ještě jednu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Niezależne testy rynkowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2013 r.