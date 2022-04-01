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  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
  • Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*

Philips AventNakładka antykolkowa AirFree™

SCF810/24

4.8
| (241) Opinie | 98% poleca ten produkt
Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*
Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.
Poznaj wszystkie korzyści

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza

Opracowano z myślą o zapobieganiu kolce, gazom i refluksowi*

  • 2 butelki

  • 125 ml

  • Smoczek dla noworodków

  • 0m+

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza, ułatwia karmienie w pozycji pionowej

Zabezpiecza mleko, nie dopuszcza powietrza, ułatwia karmienie w pozycji pionowej

Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo, dzięki czemu dziecko może pić w bardziej naturalnej pionowej pozycji. To pomaga ograniczyć refluks oraz połykanie powietrza, a karmienie staje się wygodniejsze dla Ciebie i Twojego maleństwa.

Smoczek pełen mleka, a nie powietrza

Smoczek pełen mleka, a nie powietrza

Nasza wyjątkowa nakładka antykolkowa AirFree™ odciąga powietrze ze smoczka, więc dziecko połyka go mniej w czasie karmienia. Dzięki temu rzadziej występują powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności ograniczania kolki i rozdrażnienia*

System antykolkowy o potwierdzonej skuteczności ograniczania kolki i rozdrażnienia*

Badania kliniczne wykazały, że butelka Philips Avent ogranicza występowanie kolki i rozdrażnienia*. W jaki sposób? Zaworek w smoczku zapobiega powstawaniu podciśnienia podczas karmienia, umożliwiając nieprzerwane karmienie. Pomaga to ograniczyć kolki, gazy, ulewanie i odbijanie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

241

Opinie

98%

poleca ten produkt

2

01/04/2022

Polska

Polska

Super butelka

Świetna butelka. Moje dziecko dotychczas nie akceptowało żadnej butelki a z tej pięknie pije. Nie połyka już tyle powietrza przez co brzuszek mniej boli.

Zalety

Wygodna butelka, smoczek dostosowany do dziecka, brak problemów z brzuszkiem.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™

31/03/2022

Polska

Polska

zadowolenie dziecka to postawa

Bardzo fajna butelka, która przydala nam się głównie w okresie kolek. fajny kształt, lekka, idealnie dostosowana do małych rączek. Będę polecać

Zalety

dobry kształt, lekka, pojemna, pomogła w kolkach, solidne wykonanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™

29/03/2022

Polska

Polska

Idealna butelka dla dzieci karmionych piersią

Idealna butelka dla dzieci karmionych piersią córeczka zaatkceptowala ta butelkę odrazu pięknie piję i co dla mnie najważniejsze nie powoduje kolek.

Zalety

Brak kolek, smoczek jak pierś

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™

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Przypisy

  1. Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.

  2. 80% mam stwierdziło, że „moje dziecko doświadczyło mniej problemów związanych z karmieniem” w teście przeprowadzonym w domu u 144 matek w USA w 2017 r.

  3. Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż niemowlęta karmione zwykłą butelką. Ponadto znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką innej wiodącej marki.

  4. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz, rozdrażnienie, gazy i ulewanie.