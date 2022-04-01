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Raty 3x0% z Klarna
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2 butelki
125 ml
Smoczek dla noworodków
0m+
Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo, dzięki czemu dziecko może pić w bardziej naturalnej pionowej pozycji. To pomaga ograniczyć refluks oraz połykanie powietrza, a karmienie staje się wygodniejsze dla Ciebie i Twojego maleństwa.
Nasza wyjątkowa nakładka antykolkowa AirFree™ odciąga powietrze ze smoczka, więc dziecko połyka go mniej w czasie karmienia. Dzięki temu rzadziej występują powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.
Badania kliniczne wykazały, że butelka Philips Avent ogranicza występowanie kolki i rozdrażnienia*. W jaki sposób? Zaworek w smoczku zapobiega powstawaniu podciśnienia podczas karmienia, umożliwiając nieprzerwane karmienie. Pomaga to ograniczyć kolki, gazy, ulewanie i odbijanie.
4.8
z 5
241
Opinie
98%
poleca ten produkt
Mama Basi
01/04/2022
Polska
Super butelka
Świetna butelka. Moje dziecko dotychczas nie akceptowało żadnej butelki a z tej pięknie pije. Nie połyka już tyle powietrza przez co brzuszek mniej boli.
Zalety
Wygodna butelka, smoczek dostosowany do dziecka, brak problemów z brzuszkiem.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™
Pssootka
31/03/2022
Polska
zadowolenie dziecka to postawa
Bardzo fajna butelka, która przydala nam się głównie w okresie kolek. fajny kształt, lekka, idealnie dostosowana do małych rączek. Będę polecać
Zalety
dobry kształt, lekka, pojemna, pomogła w kolkach, solidne wykonanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™
Kobietka 111
29/03/2022
Polska
Idealna butelka dla dzieci karmionych piersią
Idealna butelka dla dzieci karmionych piersią córeczka zaatkceptowala ta butelkę odrazu pięknie piję i co dla mnie najważniejsze nie powoduje kolek.
Zalety
Brak kolek, smoczek jak pierś
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF810/14 Butelka Anti-colic 125ml z nakładką Air Free™
Nakładkę antykolkową AirFree™ opracowano, aby ograniczyć ilość powietrza połykanego przez dziecko. Smoczek pozostaje wypełniony mlekiem, nawet gdy jest ustawiony poziomo podczas karmienia w pozycji pionowej. Zredukowanie ilości powietrza połykanego przez dziecko pomaga złagodzić powszechne problemy związane z karmieniem, takie jak kolka, gazy i refluks.
80% mam stwierdziło, że „moje dziecko doświadczyło mniej problemów związanych z karmieniem” w teście przeprowadzonym w domu u 144 matek w USA w 2017 r.
Dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Philips Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż niemowlęta karmione zwykłą butelką. Ponadto znacznie rzadziej były rozdrażnione w nocy niż niemowlęta karmione butelką innej wiodącej marki.
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz, rozdrażnienie, gazy i ulewanie.