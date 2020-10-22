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Butelki i smoczki dla niemowląt
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Philips Avent Nakładka antykolkowa AirFree™
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SCF810/24
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Instrukcja obsługi
Wszystko (6)
Czy moje produkty do karmienia Philips Avent są ze sobą zgodne?
Dlaczego nakładka AirFree jest dobra dla mojego dziecka?
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Jak założyć nakładkę AirFree na butelkę antykolkową Avent?
Jak używać nakładki AirFree z butelką antykolkową Philips Avent?
AventPierścień mocujący butelki do karmienia
AventZakrętka butelki
AventNakładka antykolkowa AirFree
AventPokrywka zamykająca butelkę do karmienia
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